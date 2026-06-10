PlayStation a officiellement dévoilé la liste des jeux qui viendront garnir le catalogue de son service. Voici tous les titres qui rejoindront le PS Plus Extra et Premium en juin 2026.

Plus que ces dernières années, le mois de juin 2026 a été particulièrement riche en annonces. PlayStation a signé un de ses State of Play les plus solides depuis longtemps, avec notamment des annonces autour de Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2, le prochain God of War ou encore le remake de Tomb Raider. La grande-messe estivale s’est ensuite poursuivie avec des conférences toutes aussi prolifiques. De Persona 6 à Kingdom Hearts 4 en passant par FF7 Remake 3, le retour de Crazy Taxi, Resident Evil Veronica ou encore le remake de Zelda Ocarina of Time… L’époque de l’E3 semble progressivement retrouver sa place. Sony avait déjà profité des festivités pour livrer un bref aperçu des prochains classiques qui rejoindront son service. Cette fois, le constructeur dévoile l’ensemble des nouveautés du PS Plus Extra & Premium de juin 2026.

Les nouveaux jeux PS Plus Extra de juin 2026

Après le festival des annonces estivales, retour à la normale pour les éditeurs. Sony reprend son calendrier de communication habituel et le constructeur est toujours réglé comme une montre. Toujours à l’heure, l’éditeur japonais a ainsi levé le voile sur l’ensemble des nouveaux jeux du PS Plus Extra et Premium de juin 2026. L’occasion de rappeler que les abonnés à ces deux formules peuvent d’ores et déjà télécharger l’un des titres bonus, proposé dans le cadre des Days of Play 2026. Destiny 2 Collection Héritage, comprenant le jeu de base et quelques-unes de ses extensions, packs et autres donjons, est maintenant disponible pour les concernés. Pour les véritables nouveautés du PS Plus Extra et Premium du mois, à découvrir dans la liste ci-dessous, il faudra cependant attendre jusqu’au 16 juin 2026 aux alentours de 11h pour les streamer ou les télécharger.

Final Fantasy XVI | PS5

Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4

Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4

Life is Strange: Double Exposure | PS5

Farming Simulator 25 | PS5

Blades of Fire | PS5

Black Desert | PS5

Les sorties du PS Extra de juin 2026

C’est systématique, lorsque les nouveautés du mois arriveront, une poignée de jeux quitteront le service au même moment. Il y a parmi eux un chef d'œuvre intemporel, Red Dead Redemption, qui quittera donc le PS Plus Extra et Premium à compter du 16 juin 2026, avant 11h. Voici la liste complète des départs :

Red Dead Redemption

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

LEGO The Incredibles

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Lawn Mowing Simulator

Le nouveau jeu PlayStation Plus Premium de juin 2026

Les membres du PlayStation Plus Premium profiteront également d’un titre supplémentaire dans le cadre de leur offre. Pas de surprise en vue, Sony ayant déjà communiqué l’identité du nouveau PS Plus de juin 2026 lors de son State of Play :

Gitaroo Man : jeu de rythme culte et déjanté mêlant affrontements musicaux, direction artistique atypique et bande-son mémorable.

Source : PSBlog