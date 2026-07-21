C’est le grand jour pour les abonnés aux formules Extra et Premium du PS Plus, qui accueillent une ribambelle de nouveaux jeux avec des licences très populaires.

Tandis que la gronde des joueurs à l’encontre de PlayStation ne faiblit pas d’un iota sur les réseaux sociaux, la firme, de son côté, continue ses petites affaires comme si de rien n’était. En effet, loin de vouloir répondre officiellement aux attaques qui lui sont lancées depuis son annonce choc d’il y a trois semaines, celle-ci poursuit son programme telle une machine bien huilée en proposant aux abonnés du PS Plus Extra et Premium une nouvelle salve de jeux à découvrir sans surcoût supplémentaire via le catalogue. Et ils sont maintenant disponibles.

Les jeux PS Plus Extra de juillet 2026 sont disponibles

Car PlayStation a peut-être commencé à mettre en place une sortie différée des nouveautés sur certains territoires, mais la France semble pour l’instant encore vouée à échapper à ce nouveau système. Si vous faites partie des joueurs encore abonnés au PS Plus Extra malgré les récents événements, c’est donc à partir d’aujourd’hui que toutes les nouveautés du mois de juillet vous seront accessibles. Voici, pour rappel, la liste complète des nouvelles arrivées dans le service en ce mois de juillet 2026 :

Avatar: Frontiers of Pandora | PS5

Rise of the Ronin | PS5

Firefighting Simulator: Ignite | PS5

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4

Dying Light | PS4

Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5

Snow Bros. Wonderland | PS5

Et autant dire qu’il y a du monde dans le lot. Car à défaut d’avoir rencontré le succès commercial escompté par Ubisoft, surtout au vu de la puissance de la franchise au cinéma, Avatar: Frontiers of Pandora n’en reste pas moins un jeu très apprécié par de nombreux joueurs, qui devrait donc pouvoir séduire certains abonnés au PS Plus Extra. Même chose pour Rise of the Ronin, action-RPG signé Team Ninja, qui a su trouver son public à sa sortie en exclusivité sur PS5 en mars 2024, puis sur PC ensuite dès l’année suivante.

Il en va d’ailleurs de même pour Dying Light, licence très populaire de Techland dont le succès n’est plus à prouver depuis longtemps ; ou encore pour Citizen Sleeper 2: Starward Vector, qui fait sans doute partie des plus gros succès critiques de toutes ces arrivées du PS Plus Extra. Mais n’oublions pas non plus Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, Firefighting Simulator: Ignite et Snow Bros. Wonderland qui, tout en étant sans doute beaucoup plus confidentiels auprès du grand public, pourraient également s’attirer les faveurs des joueurs PS4 et PS5.

Les jeux PS Plus Premium du mois font également leur arrivée

Enfin, outre les arrivées du PS Plus Extra, aujourd’hui marque également la mise à jour du catalogue du PS Plus Premium, soit le plus haut palier du service de PlayStation, qui permettra aux abonnés de se lancer à la (re)découverte de deux anciens titres dès mois-ci :

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4

Indigo Prophecy | PS5, PS4

Le premier, développé par Midway Games, est un jeu de tir à la troisième personne initialement sorti sur PS2 en 2004 tandis que le second, connu par chez nous sous le titre de Fahrenheit, est le second jeu développé par Quantic Dream qui est également sorti sur PS2 en 2005.

Source : PlayStation Blog