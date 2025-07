La mi-juillet est arrivée, vous savez ce que ça veut dire ? Que le PS Plus Extra fait le plein ! En dépit de quelques sorties du catalogue que certains abonnés regretteront, la nouvelle fournée réserve de très belles heures de jeux aux abonnés. Même les classiques de la formule Premium sont rejoints par deux titres d'une licence populaire chez PlayStation, ça va plaire.

Les jeux de juillet 2025 sont arrivés dans le PS Plus Extra

Le mois de juillet s'annonce très lourd dans le PS Plus Extra. Depuis une semaine, les abonnés peuvent déjà parcourir les rues de Night City avec l'arrivée de l'excellent Cyberpunk 2077. Aujourd'hui, le jeu de CD Projekt est rejoint par 6 autres titres, et pas des moindres.

Les amateurs d'aventure pourront plonger dans l'histoire ésotérique de Banishers, l'un des derniers Don't Nod. À moins que vous préfériez les univers plus cartoon et les robots. Dans ce cas, Risk of Rain 2 va vous plaire. Et si vous avez envie de jouer avec vos proches, alors New World Aeternum est le bon choix pour vous ce mois-ci dans le PS Plus Extra.

En parallèle, deux jeux de gestions aux antipodes rejoignent le catalogue du PS Plus Extra : Tropico 6, pour ceux qui aiment l'urbanisme, et Planet Zoo, plutôt pour les fans de gestion de parc animalier. On notera également l'arrivée du jeu Bluey, tiré du dessin animé jeunesse phénomène. Enfin, le dernier titre de la liste arrivera le 22 juillet. Il s'agit d'Abiotic Factor, un jeu de survie en multi complètement déjanté.

Tous nouveaux jeux du catalogue du Extra

Abiotic Factor | PS5 (à partir du 22 juillet)

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

Les nouveautés de juillet dans le PlayStation Plus Premium

Si les abonnés aux PS Plus Premium ont accès aux jeux du catalogue Extra, n'oublions pas leur avantage exclusif : le catalogue rétrogaming des « Classiques ». Celui-ci accueille également deux nouveautés qui coïncident bien avec l'actualité PlayStation.

En effet, il s'agit de Twisted Metal 3 et 4, les opus sortis en 1998 et 1999 sur PS1. Ils débarquent tous deux dans l'abonnement Premium du PS Plus, et ce, alors que la série adaptée fait son retour à l'écran le 31 juillet 2025. Voilà de quoi vous mettre dans l'ambiance !