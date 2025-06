On connait déjà les jeux PS Plus Essential de juillet 2025 qui seront disponibles dès ce mardi 1er juillet 2025 et il y a du très lourd dans des genres radicalement différents les uns les autres. L'un des meilleurs hack'n'slash de ces dernières années, et même de tous les temps si l'on considère la licence dans son ensemble, arrive sur le service. On veut bien sûr parler de Diablo 4. Les amateurs de castagne à l'ancienne trouveront leur compte avec KOF 15 (The King of Fighters XV). Après tout cette violence, cette noirceur, les abonnés pourront vivre une épopée contemplative plus reposante avec une production Don't Nod : Jusant.

Un succès dans le PS Plus Extra & Premium de juillet 2025

Comme d'habitude, Sony Interactive Entertainment dévoile toujours les jeux PS Plus Essential vers la fin du mois. En revanche, pour ce qui est des titres PlayStation Plus Extra & Premium, il faudra plutôt attendre la mi-juillet... ou pas ! Un premier jeu a encore été confirmé, et cette fois, on a une date de sortie définitive. Il y a quelques mois, le constructeur a annoncé que la sensation indé Blue Prince serait disponible dans le service, mais il y avait un autre titre à ses côtés. En effet, la firme japonaise avait fait savoir qu'Abiotic Factor, un jeu de survie et crafting jouable en solo ou en coopération, jusqu'à 6 joueurs, serait disponible sur le PS Plus Extra & Premium à sa sortie.

Dans Abiotic Factor, vous incarnez un employé de GATE, un centre de recherche menacé par des phénomènes paranormaux. Suite à une faillite du confinement, les anomalies et entités étudiées envahissent l'endroit et la situation dérape. Des créatures venus d'autres dimensions arrivent par le biais de mystérieux portails, tout comme une secte ésotérique prête à s'en prendre à tout le monde sans distinction. Vous devez donc explorer le complexe, trouver des ressources et surtout survivre. Ce premier jeu PS Plus Extra & Premium de juillet 2025 est déjà un gros carton.

Sur Steam, où il est disponible en accès anticipé, il obtient 96% d'avis positifs sur 23 402 évaluations. Comme Blue Prince, et d'autres jeux indépendants avant eux, Abiotic Factor sera une sortie day one du PS Plus Extra & Premium. Cela fait partie de la stratégie de PlayStation d'offrir des titres indés à leur lancement dans son abonnement. Rendez-vous le 22 juillet 2025 pour la version 1.0 du jeu.