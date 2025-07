Sony vient de dévoiler l’intégralité des jeux qui rejoindront le PlayStation Plus Premium et Extra en juillet 2025. Et il y a une énorme surprise au programme.

Le PS Plus fête ses 15 ans et pour cette occasion PlayStation bouscule un peu son calendrier en dévoilant les nouveautés PlayStation Plus Extra et Premium une semaine en avance sur son calendrier habituel. Et pour marquer le coup, la firme japonaise a sorti les grands moyens avec plusieurs jeux aussi énormes qu’appréciés. Voici les nouveautés PS Plus Extra et Premium de juillet 2025.

Les jeux PS Plus Extra de juillet 2025

On peut dire que PlayStation ne se moque pas de ses abonnés avec cette nouvelle salve de nouveautés. MMO gargantuesque, ténors de la simulation, jeu narratif de bonne facture, sortie day one… Il y en aura pour tous les goûts avec les arrivées du PS Plus Extra de juillet 2025. Et comme une surprise ne vient jamais seule, voici la plus énorme de toutes : Cyberpunk 2077 est disponible dès maintenant avec votre abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium. Oui, oui, vous avez bien lu. À l’exception d’Abiotic Factor qui arrivera dès son lancement le 22 juillet, le reste des nouveautés sera disponible à compter du 15 juillet 2025. C’est également à cette date qu’une poignée de jeux quitteront le service, dont The Witcher 3. Vous perdrez donc un excellent jeu CD Projekt Red au profit d’un autre. Voici sans plus attendre tous les jeux PS Plus Extra de juillet 2025.

Les nouveautés du PS Plus Extra de juillet 2025

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4 (disponible)

Abiotic Factor | PS5 (sortie le 22 juillet)

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

Les sorties du PlayStation Plus Extra de juillet 2025

Remnant 2

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Dying Light 2: Stay Human

Job Simulator

Mount & Blade 2: Bannerlord

Vampire: The Masquerade – Swansong

Les nouveautés PlayStation Plus Premium de juillet 2025

Comme toujours, les abonnés au PlayStation Plus Premium auront le droit à toutes ces nouveautés, plus quelques-unes supplémentaires. Le mois sera encore à peau de chagrin avec seulement deux nouveaux classiques qui rejoindront le service pile à temps pour la sortie de la saison 2 de Twisted Metal qui arrivera le 31 juillet sur Ciné+ OCS. Voici les jeux PS Plus Premium de juillet 2025 :

Twisted Metal 3 | PS5, PS4

Twisted Metal 4 | PS5, PS4

