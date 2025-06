Sony vient de faire des annonces surprises pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium. Et côté classiques, il y en a que certains réclamaient depuis longtemps.

Pas le temps de souffler pour les membres du PS Plus. Alors que l’ensemble des abonnés peuvent maintenant récupérer l’ensemble des jeux gratuits de juin 2025, celles et ceux qui ont souscrit aux formules Extra & Premium ne sont pas en reste. Avec les Days of Play, ils peuvent découvrir des jeux bonus, déployés au fil des semaines. De Skull & Bones à Another Crab Treasures et d’autres à venir, PlayStation les a gâtés. Il fallait s’attendre à une petite surprise lors du State of Play et ça n’a pas loupé.

Les prochains jeux PS Plus Extra et Premium dévoilés

C’était l’une des surprises de ce State of Play de juin 2025. Sony a dévoilé une partie des prochains jeux qui rejoindront les catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium cet été et il y aura du beau monde. Dernièrement, l’éditeur japonais intensifie ses efforts pour proposer davantage de sorties day one, ces fameux jeux qui sont disponibles dès leur lancement. Le prochain à venir, on le connaissait : FBC Firebreak, le jeu multi des créateurs de Control et Alan Wake, qui arrivera dans le PS Plus Extra dès le 17 juin 2025. PlayStation récidivera avec un autre jeu qui devrait faire de l'œil à de nombreux joueurs. Après Abzu, Journey et Pathless, place à Sword of the Sea. Un titre poétique, clairement dans la veine des jeux précédents du studio. Les membres du PS+ Extra pourront ainsi le découvrir dès sa sortie le 19 août 2025.

Les abonnés du PS Plus Premium ne seront pas en reste. On reprochait à Sony de trop miser sur des titres inconnus au bataillon dans son catalogue des classiques. Vos plaintes ont visiblement été entendues et l’éditeur a déjà mis en lumière certains des titres à venir et il y aura de vrais classiques. Deux Ex premier du nom arrivera le 17 juin, suivis de Twisted Metal 3 et 4 le 15 juillet. Plus tard dans l’été, à une date encore indéterminée, les membres du PS Plus Premium seront gâtés. Les Resident Evil 2 et 3 originaux rejoindront eux aussi le catalogue rétro. En résumé :

Les jeux PS Plus Extra à venir

FBC Firebreak - 17 juin 2025

Giant Squid - 19 août

Les jeux PS Plus Premium à venir