Après une petite période de calme post-Gamescom, les éditeurs vont prochainement reprendre la parole. C’est confirmé, les papas de Mario tiendront un Nintendo Direct en fin de semaine, tandis que les rumeurs autour d’un PlayStation Direct ou au moins d’un State of Play se font de plus en plus insistantes. Sony a en effet pour habitude de communiquer en amont du Tokyo Game Show, qui se tiendra cette année du 25 au 28 septembre 2025. En attendant de découvrir quelles surprises l’éditeur nous réserve, il poursuit son calendrier habituel. Il est donc l’heure de découvrir les jeux qui rejoindront le PS Plus Extra et Premium en septembre 2025.

Les jeux PS Plus Extra de septembre 2025

Tous les mois, le PlayStation Plus Extra et Premium se renouvelle. Sony et ses partenaires ajoutent ainsi une dizaine de nouveaux titres, très souvent éclectiques. Réglé comme une montre, l’éditeur a ainsi dévoilé l’ensemble des nouveaux titres qui seront disponibles la semaine prochaine avec le PS Plus Extra et Premium. Les abonnés s’attendaient à une fournée qualitative, surtout après un mois d’août particulièrement chaud bouillant. Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man ou encore l’excellent Unicorn Overlord étaient autant de productions qui étaient venues gonfler le catalogue du service. Qu’en est-t-il du line-up du PS Plus Extra de septembre 2025 ? Voici la liste complète, qui, comme vous pourrez le constater, est bien plus courte que d'habitude :

WWE 2K25 | PS5, PS4

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

Green Hell | PS5, PS4

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Crow Country | PS5, PS4

The Invincible | PS5

Conscript | PS5

Aperçu des jeux PS Plus Extra de septembre 2025 ©Sony

Les sorties du PlayStation Plus Extra de septembre 2025

Les nouveautés du PS Plus Extra & Premium de septembre 2025 seront ainsi disponibles dès le 16 septembre 2025 aux alentours de 11h. Comme toujours, c’est aussi à cette heure et ce créneau que certaines productions disparaîtront du catalogue. On retrouve parmi eux d’excellents jeux indépendants comme Night in the Woods, le jeu français narratif Road 96, The Plucky Squire ou encore FIST: Forged In Shadow Torch. Voici la liste complète des sorties du PS Plus Extra et Premium de septembre 2025 :

Dragon’s Crown Pro

FIST: Forged In Shadow Torch

Night in the Woods

Odin Sphere: Leifthrasir

Pistol Whip

Road 96

The Plucky Squire

UFC 5

Les nouveautés PS Plus Premium de septembre 2025

C’est également systématique, les abonnés du PlayStation Plus Premium seront gratifiés de quelques jeux supplémentaires, qui se comptent sur les doigts d’une main. Le mois dernier, Sony avait surtout misé sur la licence iconique Resident Evil. Quid du PS Plus Premium de septembre 2025 ? Voici le programme :

Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4

Source : PSBlog