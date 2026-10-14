PlayStation a révélé officiellement la liste des jeux qui rejoindront le PS Plus Extra et Premium en octobre 2026, avec le retour d’une grande exclu et un excellent RPG.

Alors que l’ensemble des abonnés ont pu ajouter à leur bibliothèque les trois titres offerts aux membres du PS Plus, ceux ayant souscrit aux formules supérieures doivent systématiquement patienter pour que leur grand avantage soit mis à contribution. Il leur faut en effet attendre quelques semaines supplémentaires afin que PlayStation dévoile, puis déploie les nouvelles entrées au catalogue du PS Plus Extra et Premium. Réglé comme une horloge, PlayStation a ainsi dévoilé les nouveautés qui rejoindront le service en octobre 2026. L’une d’elle était déjà connue, Mycopunk, Devolver Digital ayant déjà annoncé l’arrivée au catalogue de son FPS coloré à la personnalisation particulièrement poussée. Voici ce qui vous attend avec le PS Plus Extra et Premium en octobre 2026.

Les nouveaux jeux PS Plus Extra d'octobre 2026

Fidèle à ses habitudes, Sony a donc dévoilé les 7 jeux qui rejoindront le PlayStation Plus Extra et Premium le 20 octobre 2026, aux alentours de 11h. A commencer donc par Mycopunk, le FPS coopératif qui sortira d’accès anticipé après avoir déjà connu un joli succès d’estime. Vous y incarnez quatre employés de la New Atlas Hazard Crew envoyés sur une lune détruite par une catastrophe fongique afin de nettoyer les lieux et récolter de précieuses ressources. Une nouveauté du PS Plus Extra d’octobre 2026 qui parlera notamment aux aficionados de Deep Rock Galactic, notamment grâce à son hub orbital, ses missions à enchaîner et ses mécaniques d’extraction, le tout saupoudré d’un système de personnalisation ultra poussé permettant de modifier ses armes. Evidemment, PlayStation s’assure d’avoir une offre assez éclectique pour parler au plus grand nombre. Voici donc l’intégralité des jeux du PS Plus Extra d’octobre 2026 :

Mafia: The Old Country | PS5

Horizon Forbidden West | PS5, PS4

Mycopunk | PS5

Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4

The Midnight Walk | PS5

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5

Les sorties du catalogue du PS Plus Extra d'octobre 2026

C’est systématique, ces nouveautés sont contrebalancées par une vague de départs, toujours communiquée à l'avance pour permettre aux abonnés de gérer leur backlog. Plusieurs titres indépendants quitteront donc le PS Plus Extra et Premium à compter du 20 octobre 2026, avant 11h. En voici la liste complète :

Silent Hill 2 (PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

Jurassic World Evolution 2 (PS5, PS4)

Death Squared (PS4)

Rogue Lords (PS4)

Gloomhaven (PS5, PS4)

Harvest Moon: Light of Hope (PS4)

Lake (PS5, PS4)

Les nouveaux jeux PS Plus Premium d'octobre 2026

Comme toujours, les membres du PS Plus Premium auront le droit à quelques jeux supplémentaires, qui se comptent encore sur les doigts de la main. Voici le programme pour octobre 2026 :

Dino Crisis 2 | PS5, PS4

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4



Source : PS Blog