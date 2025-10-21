Annoncés il y a quelques jours, les nouveaux jeux d'octobre 2025 du PS Plus Extra & Premium sont désormais disponibles, et il y a définitivement du beau monde.

Après les jeux gratuits d'octobre 2025 sur le PS Plus que sont Alan Wake 2, Cocoon et Goat Simulator 3, c'est désormais au tour des abonnés Extra & Premium d'avoir droit à leurs jeux exclusifs. Ceux-ci sont en effet disponibles dès maintenant, ou à tout le moins dans les prochaines minutes, avec en prime de très gros titres. En attendant de voir ce que le service de Sony réserve courant novembre 2025, voyons donc plus en détail le programme d'aujourd'hui.

Un très bel arrivage de jeux sur le PS Plus Extra en octobre 2025

Commençons d'abord par l'arrivage des nouveaux jeux à destination du palier PS Plus Extra, qui compte en l'occurrence sept nouveaux titres, et clairement pas des moindres. On y retrouve notamment l’ancienne exclusivité Xbox As Dusk Falls, le jeu narratif par des vétérans de Quantic Dream. En parlant de jeu narratif, le PlayStation Plus Extra accueille également aujourd'hui Until Dawn Remake par Ballistic Moon.

Pour rester sur le thème de l'horreur et des Remakes, le Plus Extra va également proposer à ses abonnés de se perdre dans le brouillard l'excellent Silent Hill 2 Remake. La thématique d'Halloween propice à un mois d'octobre complète sa formule sur le service d'abonnement de Sony avec le très bon jeu de survie V Rising, qui nous fait incarner un vampire d'une manière particulièrement originale, et Wizard with a Gun, un autre jeu de survie qui est de son côté plutôt dans la veine d'un Don't Starve, mais avec un twist magique.

Enfin, le PS Plus Extra accueille un autre excellent jeu, cette fois plus léger et déjanté, en la personne de Yakuza Like A Dragon. Il s'agit toutefois des titres les plus marquants parmi les nouveaux arrivants de ce palier du service d'abonnement de Sony. Pour le reste, voici une liste plus détaillée des nouveaux jeux d'octobre 2025 pour le PlayStation Plus Extra ci-dessous.

Tous les nouveaux jeux du catalogue PlayStation Plus Extra

As Dusk Falls | PS5, PS4

Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4

Silent Hill 2 | PS5

Until Dawn Remake | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

© Sony

Les nouveautés d'octobre 2025 dans le PS Plus Premium

Si les abonnés aux PS Plus Premium ont accès aux jeux du catalogue Extra, n'oublions pas leur avantage exclusif : le catalogue rétrogaming des « Classiques ». Celui-ci accueille cependant de son côté une seule nouveauté, mais pas des moindres pour autant :

Tekken 3 | PS5, PS4

Source : PlayStation.Blog