Sony vient d’annoncer la prochaine fournée de ses jeux PS Plus Extra & Premium, plusieurs titres qui rejoindront les catalogues des abonnés et ça va faire des heureux. Ce mois-ci, il y a du très, très lourd puisqu’un gros blockbuster s’est faufilé dans la liste et les abonnés au service premium vont pouvoir mettre la main sur non pas un, mais carrément deux jeux absolument cultes. D’excellents survival horror. Tous les jeux listés ici même seront disponibles pour les abonnés dès le 15 octobre prochain.

Un très gros jeux, des pépites et une grosse dose de fun... le PS Plus Extra d'octobre 2024 est chargé

Alors que l’on apprenait il y a peu les jeux sortant des catalogues du PS Plus, c’est désormais les nouveautés qui sont à l’honneur. Pour le mois d’octobre 2024 les abonnés au PS Plus Extra et Premium auront pas moins de 10 jeux ajoutés à leur bibliothèque. Le plus gros d’entre eux est très certainement Dead Island 2, jeu d’action horrifique où l’on affronte seul ou en coop, une invasion de zombies en plein Los Angeles. Après des années d’attente, le jeu est enfin sorti et s’il n’a pas vraiment marqué les esprits, il n’en reste pas moins sacrément solide. On saluera notamment son moteur graphique et physique permettant de démembrer les zombies miette par miette. On a rarement vu aussi gore, même The Callisto Protocol ne fait pas aussi crade, c’est dire. Horreur toujours avec The Devil in Me, jeu narratif de Supermassive qui s’intègre dans l’anthologie The Dark Pictures. Il sera cette fois question d’affronter un serial killer bien décidé à tuer tout le monde.

Un peu de douceur ensuite avec deux chef-d’œuvre, Gris, petit jeu indé exceptionnel et Return to Monkey Island, dernier épisode en date de la célèbre licence. On pourra aussi noter l'excellent Two Point Campus, une petite pepite lui aussi, un jeu de gestion fun et léger hyper agréable.

Enfin, les amateurs de multi pourront se marrer entre amis avec Ghostbuster Spirit Unleash ou encore le mode multi d’Overpass 2 et Firefighting Simulator, pour devenir un pompier sans respirer de fumée. On peut également mentionner Ghost Recon Wildlands, qui revient de très loin, lui aussi jouable en coopération jusqu'à 4.

Tous les jeux du PS Plus Extra d'octobre 2024 :

Dead Island 2

The Dark Pictures : The Devil in Me

Two Point Campus

Ghost Recon Wildlands

Overpass 2

Firefighter Simulator

Ghostbuster Spirit Unleash

Gris

Return to Monkey Island

Tour de France 2023

Tous les jeux du PlayStation Plus Premium d'octobre 2024 avec deux gros classiques

Enfin, les abonnés au PS Plus Premium auront quant à eux d’autres jeux à se mettre sous la dent, dont The Last Clockwinder, un jeu PSVR 2 apprécié, mais surtout deux grands classiques de l’horreur. Le premier est l’ultra attendu Dino Crisis, jeu iconique de la PS1 signé Capcom. Un survival horror à la Resident Evil avec des dinosaures qui a une place toute particulière dans le cœur des fans et été très attendu depuis l’annonce de ce catalogue du PS Plus Premium. Second classique horrifique à débarquer, Siren, un jeu très flippant et atypique qui avait par ailleurs leaké il y a peu. Le jeu revient ici dans une version visiblement améliorée avec tout ce qu’il faut en fonctionnalité. Il remplacera visiblement le jeu déjà en place dans notre catalogue. Quoi qu'il en soit, là encore ça va faire plaisir à de nombreux fans.