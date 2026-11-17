Les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent dès à présent profiter des nouveaux jeux gratuits de novembre 2026. Il y a de très belles licences dans le lot.

Au total, 10 nouveaux jeux rejoignent les offres du PS Plus Extra et Premium. Ainsi, sans aucun surcoût dans votre abonnement Sony, vous pouvez vous plonger dans plusieurs expériences de renom. En téléchargement ou en cloud gaming, prenez part à des aventures mémorables. On vous les présente.

Quels sont les nouveaux jeux du PS Plus Extra en novembre 2026 ?

En plus des jeux gratuits mensuels, les abonnés au PS Plus Extra profitent aussi d'un catalogue de jeux à la demande. Or, celui-ci propose des nouveautés tous les mois. Pour novembre 2026, il y a de beaux titres à découvrir. Voici la liste des jeux qui rejoignent votre offre :

Atomfall | PS5, PS4

Cricket 26 The Official Game of the Ashes | PS5, PS4

Death Stranding 2 On the Beach | PS5

Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5

Hell Let Loose | PS5

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4

MotoGP 26 | PS5

Trepang2 | PS5

Death Stranding, Dragon Quest, Like a Dragon... de grosses licences à découvrir

Le PS Plus Extra mise gros en novembre 2026 en vous donnant déjà accès à Death Stranding 2, la suite du jeu de livraison en monde ouvert de Kojima Productions. On y retrouve Sam Porter Bridges qui prend à présent la route pour le Mexique pour une aventure toujours aussi dépaysante et étrange.

L'abonnement PS Plus Extra mise aussi sur du culte avec un jeu gratuit en novembre issu d'une franchise mythique. Il s'agit ici de Dragon Quest 3 HD-2D, le remake de ce titre iconique avec un design repensé et un gameplay qui fleure bon les années 1980. Si vous êtes fans de JRPG et que vous ne l'avez encore jamais fait, c'est vraiment une occasion à saisir.

On pourrait cite encore d'autres jeux à ne pas louper en novembre dans le PS Plus Extra, mais autant rester sur la lignée des jeux japonais tant qu'on est lancés. Alors n'hésitez pas à essayer Like a Dragon Yakuza in Hawaii, la dernière entrée dans la licence culte. Entre combats survitaminés et batailles navales, ce spin-off a tout pour prolonger un peu l'été en ces jours pluvieux.

Quels jeux rejoignent le PlayStation Plus Premium en novembre ?

Pour accompagner les nouveautés Extra, le PS Plus Premium fait également le plein. De nouveaux jeux gratuits rejoignent ainsi l'offre rétrogaming de Sony. D'un côté, vous pouvez vous lancer dans le remaster de 2025 d'un JRPG futuriste. De l'autre, c'est un titre culte qui vous attend, Legacy of Kain, un jeu d'action-aventure parfait pour les amateurs d'univers dark-fantasy :

Freedom Wars Remastered | PS5, PS4

Soul Reaver 2 | PS5, PS4