Le PS Plus Extra et Premium vient d’annoncer la liste des jeux de novembre 2026, avec la suite du chef-d’œuvre de Hideo Kojima et un monument du RPG japonais.

Alors que le PS Plus Essential offre en ce moment Dead Island 2, Tomb Raider 4-6 Remastered et Monster Train 2, les joueurs PS5 ayant les abonnements PS Plus Extra et Premium pourront bientôt mettre la main sur de nouveaux jeux supplémentaires. Ce 10 novembre 2026, PlayStation a dévoilé les nouveautés qui rejoindront le service dans les prochains jours. Dans le lot, au moins l’une d’entre elles était déjà connue et pas des moindres puisqu’il s’agit de l’excellent Dragon Quest III HD 2D Remake ; le reste était toutefois encore inconnu.

Les nouveaux jeux PS Plus Extra de novembre 2026

Dès le 17 novembre 2026, 8 jeux PS5 rejoindront le catalogue du PS Plus Extra et seront donc également dispo pour les abonnés au PlayStation Plus Premium. L’un des plus gros jeux de cette sélection n’est autre que Death Stranding 2, second opus de la désormais licence de Hideo Kojima sorti sur PS5 en juin 2025. Autre jeu largement salué par les joueurs et la critique, mais complètement différent, le déjanté Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii rejoindra lui aussi la liste des jeux du PS Plus Extra. Dans son sillage, on peut aussi noter le RPG Atomfall, que les fans de Fallout devraient très largement apprécier, mais aussi Dragon Quest III HD 2D Remake ou encore le FPS Trepang 2 pour ne citer qu’eux.

Death Stranding 2 On the Beach | PS5

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4

Atomfall | PS5, PS4

Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5

Trepang2 | PS5

MotoGP 26 | PS5

Hell Let Loose | PS5

Cricket 26 The Official Game of the Ashes | PS5, PS4

Tous les jeux du PlayStation Plus Premium de novembre 2026

Comme toujours, les abonnés au PS Plus Premium auront quant à eux droit à quelques jeux supplémentaires. Ce mois-ci, c’est l’excellent Soul Reaver 2 qui rejoint la collection des classiques, aux côtés du RPG de science-fiction Freedom Wars Remastered, ex-exclu PS Vita qui a eu droit à un coup de polish il y a quelque temps. Ces jeux aussi seront disponibles dès le 17 novembre 2026.

Soul Reaver 2 | PS5, PS4

Freedom Wars Remastered | PS5, PS4