Quelques jours après leur annonce, les jeux de novembre 2025 du catalogue du PS Plus Extra & Premium sont désormais disponibles, avec du très bon dans le lot.

Comme à son habitude, et le lendemain de son State of Play spécial dédié aux jeux japonais, PlayStation dévoilait la semaine dernière les jeux qui allaient composer le catalogue du PS Plus Extra & Premium de ce mois de novembre 2025. Après la petite déception des jeux gratuits du pan Essential du service d'abonnement de Sony, à l'exception toutefois de Stray, le pan Extra & Premium semblait nettement mieux lotie. Tout ce joli monde est donc disponible dès aujourd'hui, et une piqûre de rappel s'impose.

Du très beau monde sur le PS Plus Extra en novembre 2025

Commençons d'abord ce récapitulatif par les jeux rejoignant le catalogue PS Plus Extra du service d'abonnement de Sony, nettement plus dense que le palier Premium au-dessus. Ce mois-ci, plusieurs titres se distinguent, dont deux grosse tête d'affiche qui avaiet leaké avant l'heure : d'une part l'indécrottable GTA 5, qui revient sur le service pour la seconde fois. Les abonnés pourront donc ronger leur frein sur son illustre aîné en attendant GTA 6 à venir a priori dans un an presque jour pour jour ; et de l'autre l'excellent et indémodable Red Dead Redemption premier du nom.

Parmi les autres nouveautés notables du PS Plus Extra Premium, on peut également citer les très bons jeux de survie contemplatif Pacific Drive et d'énigmes bien capillotractés The Talos Principle 2. Les amateurs de jeux à ambiance trouveront également leur bonheur du côté de Still Wakes the Deep, tandis que les fans de jeux de tir de simulation pourront se frotter à d'autres joueurs sur Insurgency: Sandstorm. Enfin, les afficionados de jeux de conduite pourront rouler des mécaniques sur les circuites de MotoGP25.

Enfin, à l'image de Stray pour le PS Plus Essential, le palier Extra se fend de sa propre belle pépite indé avec le farfelu mais extrêmement apprécié Thank Goodness You're Here ! Voici toutes les nouveautés disponibles dès maintenant sur le palier Extra du service :

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

| PS5, PS4 Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

| PS5, PS4 Monster Jam Showdown | PS5, PS4

| PS5, PS4 MotoGP 25 | PS5, PS4

| PS5, PS4 Pacific Drive | PS5

| PS5 Red Dead Redemption | PS5, PS4

| PS5, PS4 Still Wakes the Deep | PS5

| PS5 Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

| PS5, PS4 The Talos Principle 2 | PS5

© Sony

Le seul jeu Premium de novembre 2025

Pour les abonnés au PS Plus Premium, le palier le plus onéreux du service, qui tend toutefois à être de moins en moins avantageux au fil des mois, il faudra se contenter en terme de nouveauté de Tomb Raider Anniversary, développé et édité par Crystal Dynamics en 2007, et qui avait connu une réception assez mitigée à l'époque. On croise les doigts pour que le prochain jeu de la franchise comble les attentes des fans, malgré les nombreuses déconvenues de son studio, dont une nouvelle vague de licenciement récemment. Voici donc la seule nouveauté du PS Plus Premium de novembre 2025 :

Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4

© Crystal Dynamics

Source : PlayStation.Blog