Abonnés au PS Plus Extra et Premium : l’heure est venue de profiter des nouvelles arrivées du catalogue, qui réserve de très beaux titres pour ce mois de mars 2026.

C’est enfin le grand jour pour l’ensemble des abonnés aux formules Extra et Premium du PS Plus. Après avoir déployé les jeux gratuits du mois il y a maintenant deux semaines, l’heure est en effet venue pour PlayStation d’enrichir les catalogues des paliers supérieurs de son service d’abonnement avec de nouvelles arrivées qui, c’est certain, promettent de belles et longues heures de jeu aux joueurs PS5 et PS4. Car entre du JRPG, du FPS, du hack ‘n’ slash, du jeu de sport et plus encore, le PS Plus en a assurément pour tout le monde sous le coude.

Les nouvelles arrivées du PS Plus Extra et Premium sont là

On commence donc avec les deux principales têtes d’affiche de ce mois de mars 2026 que sont Persona 5 Royal et Warhammer 40 000: Space Marine 2, deux beaux cadors respectifs dans leur domaine. D’un côté se trouve en effet l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années, disponible à la fois sur PS4 et PS5 dans sa version simple, et sur PS4 dans sa version Ultimate ; tandis que de l’autre se trouve l’une des dernières références du hack ‘n’ slash TPS, en revanche uniquement disponible pour les possesseurs de la PS5.

Pour les amateurs d’excellents metroidvania, le PS Plus Extra accueille également dès aujourd’hui Blasphemous 2 sur PS4 et PS5, tandis que les joueurs de FPS peuvent de leur côté se lancer à la découverte de Metal Eden, un titre de science-fiction disponible sur PS5. Vous préférez les jeux bac-à-sable ou les jeux de sport ? Dans ce cas, peut-être Astroneer ou EA Sports Madden NFL 26 sauront-ils correspondre à vos besoins. À moins que Lord of the Rings: Return to Moria, jeu de survie inspiré de l’univers du Seigneur des Anneaux, ne s’en charge personnellement.

Enfin, n’oublions pas non plus les abonnés au PS Plus Premium, qui peuvent dès maintenant (re)découvrir Tekken Dark Resurrection, aka Tekken 5, sur PS4 et PS5. Pour rappel, tous devraient être disponibles aux alentours de 11h dans la matinée, heure à laquelle un certain nombre de titres quitteront également officiellement le catalogue du service de PlayStation. En voici la liste complète :

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cris Tales

R-Type Final 3 Evolved (selon les régions)

Paradise Killer (selon les régions)

Circus Electrique (selon les régions)

Redout 2 (selon les régions)

Source : PlayStation Blog