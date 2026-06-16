Quelques jours après leurs annonces, les jeux PS Plus Extra et Premium de juin 2026 sont dispo pour les abonnés, avec un programme chargé en gros titres.

Après en avoir teasé quelques-uns à l'occasion de son dernier State of Play en date en amont du Summer Game Fest 2026, Sony a un peu plus tard annoncé plus en détail les jeux accessibles aux abonnés des paliers Extra et Premium du PS Plus. Alors que le service a parfois tendance à décevoir ses utilisateurs, le programme de juin 2026 s'avère qualitatif, à défaut d'être dans l'air du temps, en tout cas s'agissant des offres Extra. Voyons tout cela plus en détail.

Les nouveaux jeux PS Plus Extra de juin 2026 dispo

Comme à son habitude, Sony a donc révélé quelques jours plus tôt la liste des nouveaux jeux accessibles aux abonnés PS Plus Extra, qui s'avère en l'occurrence dense et qui s'ouvre à eux dès ce mardi 16 juin aux alentours de 11 heures. Il y en effet du joli monde pour le programme de ce mois-ci, avec notamment de grands noms comme Black Desert par les développeurs de Crimson Desert, Final Fantasy 16, Kingdom Come Deliverance ou encore Sonic X Shadow Generations.

On peut également citer parmi les nouveaux arrivants du PS Plus Extra Blades of Fire par le studio derrière la série Castlevania Lords of Shadows, qui a récemment eu droit à une version 2.0 visant à reforger plusieurs pans qui manquaient de finition dans la version d'origine, ou encore Farming Simulator 25 pour les amateurs de simulation et Life is Strange Double Exposure pour les fans de Max. Voici la liste complète des nouveaux arrivages sur le palier Extra :

Black Desert | PS5

| PS5 Blades of Fire | PS5

| PS5 Farming Simulator 25 | PS5

| PS5 Final Fantasy XVI | PS5

| PS5 Kingdom Come: Deliverance | PS4, PS5

| PS4, PS5 Life is Strange: Double Exposure | PS5

| PS5 Sonic X Shadow Generations | PS4, PS5

© Sony

L'unique nouveau jeu PlayStation Plus Premium de juin 2026 également disponible

Outre la liste plutôt conséquente des nouveaux arrivants sur le PS Plus Extra, les utilisateurs Premium ont également droit à de la « nouveauté », mais il ne s'agit en l'occurrence que d'un seul nouveau jeu rétro, et probablement pas aussi excitant que ceux à l'attention des utilisateurs Extra. Il s'agit en effet du jeu de rythme Gitaroo Man sorti à l'origine sur PS2, dont on connaissait déjà l'identité depuis le dernier State of Play en date.

Gitaroo Man

Source : PlayStation.Blog