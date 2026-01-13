Les jeux du Ps Plus Extra & Premium de janvier 2026 ont déjà leaké et ça promet d'être du très lourd. Les amateurs d'horreur vont être ravis, les fans de JRPG bien ficelé également.

Chaque mois, le PS Plus ajoute de nouveaux jeux à ses catalogues depuis sa transformation en plusieurs formules. En règle générale, les jeux sont dévoilés à des moments précis par Sony, mais il arrive que de petits malins prennent de l'avance et leak absolument tout, ou presque. C'est ce qu'il vient de se passer avec les jeux de janvier 2026, voici donc ce qui débarque sur PS5 dans les prochains jours.

Les abonnés au PS Plus Extra et Premium vont pouvoir s'en donner à cœur joie durant ce début d'année, puisque de très gros jeux débarquent. C'est Billbil-kun, connu pour avoir le nez fin, qui vient de dévoiler une bonne partie de la liste des jeux PS Plus de janvier 2026 en avance. L'annonce officielle devrait être faite le 14 janvier aux alentours de 17h30, mais en l'état, on a déjà un très bel aperçu de ce qui nous attend, et c'est du lourd.

Du très lourd dans les jeux PS Plus Extra de janvier 2026

Tous les jeux annoncés devraient être disponible dès le 20 janvier 2026. Les amateurs de jeux d'horreur vont être aux anges puisque Resident Evil Village arrive dans le catalogue Extra & Premium ce mois-ci. Le jeu d'horreur nous embarque dans un village perdu en Europe dans la peau d'Ethan, protagoniste depuis Resident Evil 7. Le bougre partira à la recherche de sa femme et devra affronter de puissants Lords aux pouvoirs très spéciaux. Ce sera l'occasion parfaite pour rattraper votre retard avant l'arrivée du très attendu Resident Evil 9 au mois de février. Le sympathique A Quiet Place : The Road Ahead sera lui aussi de la partie pour compléter vos soirées frisson.

Dans un autre registre, l'excellent et déjanté Like a Dragon Infinite Wealth arrive lui aussi dans le PS Plus de janvier 2026, aux côtés d'Expeditions : A MudRunner Game, un jeu de simulation de gros engins à conduire en terrain accidenté très apprécié des fans. Il n'y a pas à dire, pour celui qui vient de leaker, c'est déjà du très lourd.

Resident Evil Village (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Expeditions: A MudRunner Game (PS5 /PS4)

(PS5 /PS4) A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

(PS5) The Exit 8 (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) art of rally (PS5 /PS4)

Les jeux classiques du PlayStation Plus Premium sont déjà connus également

Comme pour les jeux du PS Plus Extra, les jeux classiques seront disponible dès le 20 janvier prochain. Les abonnés au PS Plus Premium compter sur de nouveaux jeux cultes qui lorgnent du côté d'une licence de jeu de course culte. Roi de l'arcade et des drifts infinis, c'est la licence Ridge Racer qui sera à l'honneur en janvier 2026 avec Ridge Racer 2 et Ridge Racer Type 4. Il manque là aussi certainement un ou deux jeux, mais nous en aurons le cœur net dès le 14 janvier en fin de journée avec l'annonce officielle.

Ridge Racer 2

Ridge Racer Type 4

source : billbil-kun/ Dealabs