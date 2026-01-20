Comme tous les mois, PlayStation met à jour son PS Plus avec de nouvelles arrivées dans les formules Extra et Premium. Et pour janvier 2026, les abonnés ont droit à du lourd.

Si l’actualité ne manque vraiment pas de mordant depuis quelques jours, du côté de chez PlayStation, en revanche, 2026 commence le plus tranquillement du monde. En effet, en dehors d’une date de sortie pour Marathon et de quelques nouvelles pour la série God of War, la firme japonaise reste pour l’instant particulièrement discrète. En attendant d’en savoir plus sur des titres comme SAROS et Marvel’s Wolverine, les joueurs PS4 et PS5 peuvent néanmoins compter sur le PS Plus pour s’occuper, en particulier grâce aux nouvelles arrivées du jour.

Les nouvelles arrivées du PS Plus sont là, et il y a du lourd

Car les trois jeux offerts pour le mois de janvier ont peut-être beaucoup de mal à convaincre les joueurs, mais les nouveaux ajouts aux catalogues des formules Extra et Premium, eux, ont déjà beaucoup plus d’allure. Il suffit de voir la tête d’affiche de ce mois de janvier, à savoir Resident Evil Village, pour s’en rendre compte. Car avec Resident Evil Requiem qui arrive le mois prochain, c’est naturellement le moment ou jamais de se replonger dans le dernier opus principal de la saga de Capcom afin de se remettre dans le bain.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les amateurs de frissons peuvent également profiter de l’arrivée d’A Quiet Place: The Road Ahead sur PS5 qui, comme son nom l’indique, est une adaptation de la franchise Sans un bruit au cinéma. L’autre grande star des arrivées du mois sur le PS Plus, c’est évidemment Like a Dragon: Infinite Wealth, qui occupera de nombreuses heures durant les fans de JRPG. En tout cas jusqu’à la sortie de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, qui débarquera lui aussi officiellement le mois prochain.

Enfin, pour les joueurs en recherche d’expériences plus variées, les autres arrivées du PS Plus ne sont pas en reste non plus. De la simulation avec Expeditions: A MudRunnerGame et The Exit 8, du roguelike avec Darkest Dungeon 2, de la course avec Art of Rally, et enfin du cosy game avec A Little to the Left… Oui, il y en a définitivement pour tous les goûts. Sans compter Ridge Racer, qui est uniquement disponible pour les abonnés au PS Plus Premium. Bref, autant dire qu’il y a de quoi faire, et c’est à retrouver dès aujourd’hui sur PS5 et PS4.

Source : PlayStation Blog