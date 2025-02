De manière peu conventionnelle mais opportune, les jeux PS Plus Extra & Premium de février 2025 ont été annoncés à l'occasion du premier State of Play de l'année. Après l'énorme panne du PSN début du mois, et quelques déceptions dans les derniers arrivages au catalogue du service d'abonnement de PlayStation, les utilisateurs sont relativement gâtés en février. Voyons tout cela plus en détail.

Les jeux PS Plus Extra de février 2025 dispos

Comme à l'accoutumée, les jeux PS Plus Extra & Premium de février 2025 arrivent aujourd'hui, aux alentours de 11 heures. Commençons par le gros morceau de ce nouvel arrivage avec les titres ciblés par le palier Extra du service d'abonnement de PlayStation. En l'occurrence, nous avons droit à un plutôt joli cocktail. À commencer par la sortie surprise Day One du premier épisode de Lost Records: Bloom & Rage, par les créateurs de Life is Strange. Il s'accompagne de Star Wars Jedi Survivor et de Top Spin 2K25.

Nous avons autrement droit à de belles pépites pour les abonnés au PS Plus Extra, avec Mordhau, SaGa Frontier Remastered, Somerville et Tin Hearts, comme suit :

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

Top Spin 2K25

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

Malheureusement, qui dit nouvel arrivage de jeux sur le PS Plus Extra dit également des départs, avec qui plus est d'autres bons titres qui ne seront donc plus disponibles. Voici donc la liste détaillée des départs du service pour laisser de la place aux petits nouveaux de ce mois de février 2025 :

Scarlet Nexus

Tales of Arise

Tales of Symphonia Remastered

Bulletstorm: Full Clip Edition

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Outriders

Tales of Zestiria

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Avec les jeux PS Plus Premium de février 2025 en prime

Outre le PS Plus Extra, les abonnés au palier Premium ont, comme toujours, droit à l'accès à des titres emblématiques des consoles PS1 à PS3. En l'occurrence, un certain Ape Escape 2 et 3 avaient leaké, mais ils ne seront finalement et bien malheureusement pas de la partie. À la place, nous avons des jeux moins connus, mais qui pourraient tout de même satisfaire leur public. Arrivent donc sur le service Patapon 3 et Dropship: United Peace Force, comme suit :

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Source : PlayStation.Blog