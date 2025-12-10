Après les leaks, place à la confirmation. Réglé comme une montre, PlayStation vient de lever le voile sur les nouveautés qui rejoindront le PS Plus Extra et Premium en décembre 2025.

L'année 2025 a été particulièrement mouvementée pour les abonnés du PS Plus. Entre hausses de prix successives, une qualité de jeux fluctuante, des changements annoncés dans les formules, et des nouveautés attendues comme le streaming de jeux pour le PS Portal via l'abonnement Premium, l’actualité du service aura été tumultueuse. Certes moins que son concurrent, qui a subi des refontes plus radicales et des hausses de tarifs encore plus marquées. En 2026, Sony entend accélérer sa transition complète vers la PS5, avec la décision de délaisser définitivement les jeux gratuits PlayStation Plus destinés à la PS4. En attendant, les abonnés du PS Plus Extra et Premium pourront profiter d'une dernière sélection de jeux pour cette année, dont la liste a officiellement été dévoilée.

Les jeux PS Plus Extra de décembre 2025

Dans quelques heures, tous les regards seront définitivement tournés vers 2026. Les Game Awards 2025 se dérouleront dans la nuit du 11 au 12 décembre et promettent de mettre en lumière les productions à venir l'année prochaine, celles que l'on attend déjà, comme les surprises qui font la réputation de l'événement. Mais avant de se projeter entièrement dans l'avenir, Sony nous ramène au présent en dévoilant la liste des nouveautés du PS Plus Extra et Premium pour décembre 2025. Rappelons que deux titres surprises sont d’ores et déjà disponibles : la version native PS5 de Red Dead Redemption, ainsi que la pépite indépendante Skate Story. Cette petite parenthèse fermée, voici la liste complète des jeux du PS Plus Extra de décembre 2025 :

Red Dead Redemption | PS5 (déjà disponible)

Skate Story | PS5 (déjà disponible)

Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4

Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4

Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4

Planet Coaster 2 | PS5

Cat Quest III | PS5, PS4

Lego Horizon Adventures | PS5

Paw Patrol: Grand Prix | PS5, PS4

Paw Patrol World | PS5, PS4

Les sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra

Des nouveautés à découvrir dès le mardi 16 décembre 2025 aux alentours de 11h, heure française. Vous connaissez la chanson maintenant, pour que ces nouveaux arrivants soient déployés, il faut de malheureux sortants. GTA 3, Battlefield 2042 ou encore le mémorable 11-11 Memories Retold sont autant de titres qui vont quitter le PS Plus Extra en décembre 2025. En voici la liste complète :

11-11 Memories Retold

Forspoken

Battlefield 2042

Grand Theft Auto III

Sonic Frontiers

Surviving Mars

Star Trek : Bridge Crew

Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge

Firefighting Simulator : The Squad

Arcade Paradise VR

Les jeux PS Plus Premium de décembre 2025

En plus de ces quelques jeux, les abonnés au PlayStation Plus Premium profiteront également d’un tout petit échantillon de classiques. Une sélection qui, au fil du temps, se réduit comme peau de chagrin. Sony avait promis l’arrivée de Soul Calibur 3 dans le service avant la fin de l’année, mais la question était de savoir s’il viendrait seul, ou accompagné. Voici donc les nouveautés du PS Plus Premium de décembre 2025 :

Soulcalibur III | PS5, PS4

Source : PSBlog