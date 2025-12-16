Sony tient à ce que ses abonné finissent l'année en beauté avec les PS Plus Extra & Premium. Les nouveaux jeux sont disponibles et il y a du très lourd.

Nous y sommes déjà. La mi-décembre est synonyme de nouvelles entrées dans les catalogues du PS Plus Extra & Premium. Les derniers de l'année 2025 en l'occurrence. Pour cette fois encore, Sony mise avant tout sur la diversité et tente aussi bien de satisfaire sa communauté avec des classiques, des grosses licences et des nouveautés tout juste sorties.

De belles nouveautés dans l'abonnement PS Plus

Le service de Sony est un incontournable des joueuses et joueurs PlayStation. Beaucoup craquent pour la formule Essential avec ses jeux gratuits mensuels. Mais les palier Extra et Premium sont parfaits pour les joueuses et joueurs qui cherchent toujours plus de titres à découvrir à la demande.

D'une part, 10 jeux prennent en tout le relai dans le catalogue du PS Plus Extra, comblant l'espace laissé par les sorties du mois. Comptez sur de la diversité et des titres familiaux pour finir l'année dans la convivialité avec des valeurs sûres. D'autre part, le catalogue Classique du PlayStation Plus Premium frappe un grand coup avec une licence iconique de la scène des jeux de combat.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra

Pour ce mois de décembre, Sony a ouvert les festivités un peu en avance avec Red Dead Redemption et Skate Story, soit un très gros jeu Rockstar qui revient dans une version PS5 et un titre qui cartonne arrivé day one dans le PS Plus Extra. Mais d'autres noms de belle facture rejoignent aujourd'hui la sélection. Comptez désormais sur Assassin's Creed Mirage, opus qui veut renouer avec l'ADN premier de la franchise d'Ubisoft en suivant l'histoire de Basim à Bagdad. On peut aussi mentionner Wo Long Fallen Dynasty, le Souls-like de 2023 signé Team Ninja.

Pour passer de bonnes vacances en famille en ce mois de décembre, Sony a également tout prévu. Le PS Plus Extra fait ainsi la part belle aux jeux multi et casu pour des parties en coopération dans la bonne humeur. Ainsi, embarquez pour deux aventures qui valent le détour en solo ou en binôme, avec Cat Quest 3 et LEGO Horizon Adventure. Passez enfin du temps avec les plus jeunes autour de la licence Pat'Patrouille qui fait une double incursion dans le catalogue grâce à son jeu de course et son jeu d'aventure.

Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4

Cat Quest III | PS5, PS4

Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4

Lego Horizon Adventures | PS5

Paw Patrol: Grand Prix | PS5, PS4

Paw Patrol World | PS5, PS4

Planet Coaster 2 | PS5

Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4

Un classique du combat dispo dans le PS Plus Premium

Sony n'a pas non plus oublié les amateurs de rétrogaming. Alors que ceux-ci se sentent souvent délaissés par l'éditeur, ils ont finalement le droit à un grand titre d'une licence culte en ce mois de décembre dans le PS Plus Premium. Il s'agit ni plus ni moins de Soulcalibur 3, qui fête ses 20 ans cette année.

Sorti à l'origine sur PS2 en 2005, Soulcalibur 3 se rend à présent disponible sur PS4 et PS5 au travers de votre abonnement au PS Plus Premium. Jeu de combat typé arcade, il avait marqué l'histoire de l'a licence avec l'introduction de trois nouveaux personnages : Setsuka, Tira et Zasalamel. Il propose en plus jusqu'à trois modes de combat différents (Légendes de âmes, Chroniques de l'épée et VS), ainsi que deux supplémentaires pour en découvrir davantage sur le roster ou revivre les meilleures cinématiques.