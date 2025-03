Tous les mois, Sony met à disposition à l’ensemble des abonnés PlayStation Plus un trio de jeux à garder. Pour la fournée de mars 2025, le constructeur a frappé fort en misant sur une sortie très récente. Seulement quatre mois après son lancement, Dragon Age The Veilguard a donc été offert, une première pour le service. Ce quatrième épisode est accompagné de Sonic Colors Ultimate et de la compilation Tortues Ninja The Cowabunga. Celles et ceux qui ont opté pour les formules Extra et Premium ont quant à eux le droit à une seconde vague de jeux. Dès la semaine prochaine, une dizaine de nouvelles productions viendront gonfler les catalogues respectifs des deux offres. Nous savons désormais quels seront les jeux PS Plus Extra et Premium de mars 2025.

Plus de deux ans après leur lancement, le PlayStation Plus Extra et Premium continuent de convaincre les joueurs. Les deux nouvelles formules n’ont eu de cesse de faire valoir leurs atouts pour séduire les abonnés. La première en particulier accueille en effet chaque mois une sélection de gros jeux comme des pépites et se permet même parfois de surprendre son petit monde en incorporant des sorties day one. Ce fut le cas en février avec Lost Records Bloom & Rage, la dernière création des papas de Life is Strange qui fleure bon les 90’s. À quoi s’attendre pour les prochains jours ? Voici la liste complète des jeux du PS Plus Extra de mars 2025, qui sera portée par le grand gagnant des Pégases : Prince of Persia: The Lost Crown.

UFC 5 | PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

Ils quittent le PlayStation Plus Extra ce mois-ci

Ces nouveautés rejoindront ainsi le PS Plus Extra le mardi 18 mars 2025 aux alentours de 11h. Comme toujours ils seront accompagnés d’une poignée de sorties. Des productions diverses et variées quitteront donc le catalogue à cette même date. Les amateurs de combat déploreront les départs de Dragon Ball Z Kakarot et Mortal Kombat 11, quand les férus de jeux narratifs devront dire adieu aux Life is Strange, et ceux d’horreur à Resident Eivl 3. Voici la liste de tous les jeux qui quittent le service :

Dragon Ball Z Kakarot

Final Fantasy Type-0 HD

Jojo’s Bizarre Adventure — All-Star Battle R

Life is Strange 2

Life is Strange 3 True Colors

Mortal Kombat 11

Monster Energy Supercross 6

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Resident Evil 3

Street Fighter V Champion Edition

Les jeux PS Plus Premium de mars 2025

Les abonnés au PlayStation Plus Premium ne seront pas en reste. Une fois n’est pas coutume, les ajouts de jeux rétro se comptent sur les doigts de la main et sont bien plus timides. Sony a confirmé que les Armored Core rejoindraient le catalogue dans le courant de l'année, et il n'y aura pas besoin d'attendre. Voici donc les jeux PS Plus Premium de mars 2025.

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

