Les abonnements PS Plus Extra et Premium s'apprêtent à renouveler leur catalogue. Tandis que certains jeux s'en vont, de très bons arrivent. On vous donne la liste.

Depuis la semaine dernière, votre abonnement au PlayStation Plus vous donne le droit à plusieurs jeux gratuits, quelle que soit votre formule d'abonnement. Mais si vous êtes sur une formule PS Plus Extra ou Premium, alors vous avez aussi accès à tout un catalogue de titres récents et rétro qui se met régulièrement à jour. C'est le moment de découvrir les nouveaux qui arriveront la semaine prochaine ! Au programme, vous retrouverez une pépite déjà incontournable et de vraies valeurs-sûres, dont un monument que l'on pourra qualifier de magique !

Ils arrivent dans le PS Plus Extra ce mois-ci

Chaque mois, le catalogue du PS Plus Extra — accessible également avec l'abonnement Premium — fait le ménage. Il laisse ainsi partir plusieurs titres pour pouvoir en accueillir de nouveaux. Le 15 avril, ce sera alors le moment des chaises musicales. Ne tardez pas si vous tenez à profiter des jeux qui vont disparaître avant qu'il ne soit trop tard.

Pour compenser le départ de tous ces jeux, le PS Plus Extra va donc faire le plein une fois de plus. Dans le lot, vous pourrez notamment profiter d'une très belle nouveauté. Il s'agit de Blue Prince, un jeu d'énigme atmosphérique qui repose sur l'architecture. Avec une note Metacritic de 92/100, c'est le genre de pépite à côté de laquelle il ne faut pas passer. Mais LA star de cette sélection c'est certainement Hogwarts Legacy, un vrai monument, premier gros RPG en monde ouvert dans l'univers de Harry Potter qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. A côté de ça l'excellent Battlefield 1 fait son entrée dans le catalogue ainsi que le second épisode de Lost Record Bloom & Rage, très attendu par les fans qui ont fini le premier bouche bée.

Blue Prince | PS5

| PS5 Hogwarts Legacy | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

EA Sports PGA Tour | PS5

Battlefield 1 | PS4

PlateUp! | PS4, PS5

Découvrez aussi les jeux PS Plus Premium d'avril 2025

Si vous êtes plutôt amateur de rétrograming, dans ce cas vous avez sans doute succombé pour l'abonnement PS Plus Premium. Celui-ci vous donne accès à des essais gratuits de jeux récents, comme le dernier Sonic par exemple, mais aussi à une ludothèque qui fleure bon la nostalgie.

Replongez dans les belles heures des premières consoles PlayStation avec les nouveaux jeux du PS Plus Premium ! Également disponibles à partir du 15 avril prochain, ils devraient rappeler beaux souvenirs à bon nombre d'entre vous. Les leaks avaient par exemple évoqué le jeu Wall-E. Finalement, il faudra faire l'impasse dessus. Mais la sélection est suffisamment prestigieuse pour compenser avec Alone in the Dark 2 et War of the Monsters | PS4, PS5 qui avait par ailleurs leaké.