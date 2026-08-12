Réglé comme une horloge, PlayStation a dévoilé les nouveaux jeux qui arriveront avec le PS Plus Extra et Premium en août 2026. Encore de belles têtes d’affiche ?

Les dernières actualités autour de PlayStation sont loin d’être réjouissantes dernièrement, mais les affaires continuent pour Sony. Malgré des vagues de désabonnements en signe de protestation, la firme japonaise poursuit sa routine autour de son service. Les jeux gratuits du mois sont disponibles depuis plusieurs jours et Sony a eu le nez creux avec Big Walk, nouvelle sensation indépendante qui s’est écoulée à plus d'un million d’exemplaires et trône déjà parmi les jeux les mieux notés de l'année. C’est maintenant au tour des membres du PS Plus Extra et Premium de découvrir leur sélection mensuelle pour le mois d’août 2026.

Les nouveaux jeux PS Plus Extra d'août 2026

Fidèle à ses habitudes, Sony est donc réglé comme une horloge. La firme japonaise a ainsi dévoilé les 8 jeux qui rejoindront le PlayStation Plus Extra et Premium dès le 18 août 2026, aux alentours de 11h. Sony poursuit sur sa tendance des derniers mois en proposant moins de titres mais avec davantage de têtes d’affiche fortes. Celles du PS Plus Extra et Premium d’août 206 seront donc Helldivers 2, annoncé un peu à l'avance, ainsi que l'excellent Kingdom Come Deliverance 2, immanquable pour tout fan de RPG, et la pépite addictive Vampire Survivors. Voici sans plus attendre la liste complète de toutes les nouveautés du PS Plus Extra et Premium en août 2026.

Helldivers 2 | PS5

Kingdom Come: Deliverance II | PS5

Vampire Survivors | PS5, PS4

Hell is Us | PS5

Umamusume Pretty Derby – Party Dash | PS4

Two Point Museum | PS5

Metro Exodus | PS5, PS4

Dying Light 2 | PS5, PS4

Les sorties du catalogue en aout 2026

C’est systématique, ces nouveautés sont systématiquement contrebalancées par une vague de départs, toujours communiquée à l'avance pour permettre aux abonnés de gérer leur backlog. Plusieurs titres indépendants quitteront donc le PS Plus Extra et Premium à compter du 18 août 2026, avant 11h. Voici la liste complète des départs :

Bomber Crew

Clash: Artifacts of Chaos

Cursed to Golf

Get Even

Hundred Days – Winemaking Simulator

Infinite Minigolf

Onee Chanbara Origin

Risk of Rain 2

Roki

Source of Madness

Space Crew: Legendary Edition

Tropico 6

Les nouveaux jeux PS Plus Premium d'aout 2026

Comme toujours, les abonnés au PlayStation Plus Premium profiteront également d'un titre supplémentaire pioché directement dans le catalogue rétro de la marque. Le premier d'entre eux était déjà connu et il tombait à point nommé, alors que la licence fera prochainement son grand retour avec Onimusha Way of the Sword le mois prochain. Voici toutes les nouveautés PS Plus Premium d'août 2026 :

Onimusha: Dawn of Dreams

Disney’s Atlantis: The Lost Empire | PS5, PS4

Source : PS Blog