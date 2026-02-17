Les abonnés au PS Plus Extra & Premium peuvent dès maintenant profiter de leurs nouveaux jeux et ce mois-ci il y a du très lourd avec notamment un gros blockbuster PlayStation et une énorme licence très appréciée.

Chaque mois, les abonnés au PS Plus Extra & Premium peuvent profiter de nouveaux jeux dans leurs catalogues. Aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de jeux PS4 et PS5 qui arrivent, et dans le lot, il y a d'excellents titres. On peut notamment noter une très grosse exclusivité PlayStation, une licence adorée dont le prochain épisode sort en mars et d'autres surprises. Tous ces jeux sont disponibles dès ce 17 février 2026, tant que vous êtes abonnés au PS Plus Extra ou Premium.

Tous les jeux PS Plus Extra de février 2026

Ce mois-ci, les jeux du PS Plus Extra & Premium ne sont pas véritablement nombreux, mais sont en revanche très bons. On peut noter l'excellent et poétique Neva, mais aussi le non moins intéressant Season : A Letter to the Future, deux jeux indé à l'ambiance très différente, mais tout aussi passionnants l'un comme l'autre. Outre ces bulles de fraîcheur, Monster Hunter Stories 1 & 2 rejoindront eux aussi le catalogue, en amont de la sortie de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement. Un excellent moyen de mettre un pied dans la licence avant le prochain volet.

Mais LE gros morceau de cette sélection de jeux PS Plus Extra & Premium reste Marvel's Spider-Man 2, l'exclusivité PlayStation signée Insomniac Games. Dans ce second volet, Peter Parker et Miles Morales font équipe pour affronter toute une cabale de super-vilains, dont Venom, Scorpion ou encore Kraven. Un jeu extrêmement bien reçu à sa sortie. Enfin, l'honnête Test Drive Unlimited Solar Crown et le très bon Rugby 25 fermeront la marche. Un mois plutôt généreux donc.

Marvel's Spider-Man 2 | PS5

Neva | PS5

Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5, PS4

Season: A Letter to the Future | PS5, PS4

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4

Monster Hunter Stories | PS4

Venba | PS5

Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5

Rugby 25 | PS5, PS4

Les jeux du PlayStation Plus Premium de février 2026

En plus des jeux du PS Plus Extra, les abonnés à la formule Premium peuvent également profiter d'un jeu classique supplémentaire. Malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent ici puisqu'il n'y aura qu'un seul jeu, tout au plus sympathique, mais loin d'être marquant. C'est en effet l'adaptation du célèbre film Pixar Wall-E qui rejoint votre collection en février 2026. Un titre sorti sur PS2 à l'époque, qui reprend dans les grandes lignes la trame du film.

Disney Pixar Wall-E | PS5, PS4

Source : PS Blog