PlayStation n’est pas spécialement dans les bonnes grâces de sa communauté cette semaine. L’éditeur se devait donc de frapper un joli coup avec l’annonce des jeux du PS Plus Extra et Premium. Est-ce que ce sera bien le cas ? On a la réponse

PlayStation a défrayé la chronique ce weekend, mais pas pour les bonnes raisons. Alors que Capcom entendait laisser les joueurs découvrir une partie de Monster Hunter Wilds, le PSN a subit sa première panne de l’année. Un arrêt aussi brutal que conséquent, puisqu’aucun des services n’a été disponible pendant une journée complète. Un mauvais timing qui aura gâché le weekend de certains de ce qu’on pouvait lire à droite à gauche, mais c’est davantage le manque de communication de l’éditeur qui a fait grincer des dents, surtout au regard des différentes augmentations consécutives du PS Plus.

Qu’à cela ne tienne, Sony a décidé de faire un petit geste pour ses abonnés, qui auront donc le droit à 5 jours d’abonnement supplémentaires gratuits, pour seulement 24h de panne. Après cette petite débâcle, l’annonce des jeux du PS Plus Extra et Premium de février était alors davantage attendue au tournant, surtout à l'orée d'un nouveau State of Play.

Voici les jeux PS Plus Extra de février 2025

Joueurs mécontents, panne du PSN ou non, Sony est réglé comme une montre lorsqu’il s’agit de son service d’abonnement, sauf quand un State of Play pointe le bout de son nez. Tous les mois, les membres du PlayStation Plus Extra et Premium peuvent ainsi profiter des trois de jeux gratuits offerts à tout le monde avant de découvrir ceux qui leurs sont exclusifs, généralement à la moitié du mois. Les trios donnés en ce début d’année n’ayant pas convaincu la foule, les membres du service s’attendent alors à ce que Sony fasse davantage d’efforts sur les nouveaux entrants du PS Plus Extra. Des jeux généralement variés pour coller à tous les profils, avec toujours une ou deux têtes d’affiche bien senties. Pour ce mois de février 2025, il faudra donc compter sur une sortie day one surprise : le premier épisode Lost Records Bloom & Rage, des créateurs de Life is Strange. Il sera accompagné de Star Wars Jedi Survivor et de Top Spin 2K25. Et pour le reste ? Voici la liste complète des jeux du PS Plus de février 2025.

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered| PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

Les sorties PlayStation Plus Extra du mois

Ces nouveaux jeux rejoindront donc le PS Plus Extra et Premium dès le mardi 18 février 2025 aux alentours de 11h. Comme toujours, ces nouveautés s’accompagneront également de départs, annoncés bien en amont afin de vous donner le temps d’essayer les malheureux sortants ou de le terminer, voire platiner pour les plus acharnés. Si vous étiez passé à côté de l’information, une petite piqure de rappel s’impose. Voici la liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra de février 2025 :

Scarlet Nexus

Tales of Arise

Tales of Symphonia Remastered

Bulletstorm: Full Clip Edition

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Outriders

Tales of Zestiria

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Les jeux PS Plus Premium de février 2025

Vous connaissez la chanson depuis tout ce temps. Les membres du PlayStation Plus Premium peuvent eux aussi profiter d’une poignée de jeux supplémentaires, tous fleurant bon la nostalgie puisqu’ils sont puisés parmi les classiques de l’ère PS1 à PS3. La rumeur voulait qu’un certain petit singe fasse sont retour ce mois-ci, et XXXXXX (ce sera bien le cas/ ce ne sera pas le cas). Inutile de faire durer inutilement le suspense, ici les jeux du PS Plus Premium de février 2025 :

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5



Source : PS Blog