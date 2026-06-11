En attendant la mise à jour de juin 2026 pour le catalogue du PS Plus Extra, la première nouveauté du mois est maintenant disponible, et c’est du très lourd pour les abonnés.

Pour les joueurs de Destiny 2, cette semaine possède une saveur particulièrement amère. En effet, le 9 juin dernier, le titre de Bungie lançait son ultime mise à jour avec « Monument des Triomphes », qui vient ainsi mettre un terme à neuf ans d’aventures et de contenus pour le jeu. Un triste événement pour la communauté, donc, qui espère désormais plus que jamais que PlayStation acceptera de produire Destiny 3 à un moment ou à un autre. Mais avant cela, Destiny 2 compte bien aller à la rencontre d’un nouveau public grâce au PS Plus Extra.

Destiny 2 est maintenant disponible dans le PS Plus Extra

Car oui, le suivi du titre est peut-être officiellement arrivé à son terme pour Bungie, qui va désormais pouvoir concentrer tous ses efforts sur son dernier jeu en date, Marathon, mais cela ne veut pas dire pour autant que Destiny 2 ne mérite plus l’attention du public. C’est pourquoi PlayStation a profité du lancement de cette ultime mise à jour pour intégrer le jeu au catalogue du PS Plus Extra, ce qui fait donc de ce dernier la première nouveauté dont les abonnés au service peuvent profiter en ce mois de juin 2026.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit alors d’un ajout plus que généreux. Loin de se contenter de la version de base, PlayStation a en effet opté pour l’intégration de la Collection Héritage sortie en 2025, qui comprend quelques-unes des extensions sorties pour Destiny 2 au fil des années. Dès aujourd’hui, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent ainsi profiter de tous les contenus suivants :

Édition Standard de La Forme Finale

Édition Standard d'Éclipse

Édition Standard de La Reine Sorcière

Pack Au-delà de la Lumière

Pack Bastion des Ombres

Pack Renégats

Pack 30e anniversaire

Donjon « Fosse de l'hérésie »

Donjon « Le Trône brisé »

Donjon « Étreinte de l'avarice »

En sachant que tous les contenus non-inclus dans la Collection Héritage de Destiny 2 peuvent toujours être achetés séparément via le PlayStation Store, pour permettre aux abonnés du PS Plus Extra d’enrichir toujours plus leur expérience de jeu. Voilà qui constitue une très belle arrivée pour le service qui, bien sûr, accueillera également une série de jeux supplémentaires dans les prochains jours. De quoi assurer un très beau mois aux possesseurs du PS Plus Extra et Premium.

Source : PlayStation