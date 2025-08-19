Les abonnés au PS Plus Extra et Premium vont avoir de quoi s'occuper pour le mois d'août grâce aux nombreux jeux qui rejoignent les différents catalogues du service.

L'été n'est pas fini ! Sony a encore de belles cartes à jouer pour ses abonnés. Après la fournée de nouveautés dans l'abonnement Essential du PS Plus, c'est au tour des formules Extra et Premium de s'enorgueillir de jeux supplémentaires. D'autant plus qu'il y a de très belles découvertes à faire ou refaire avec les entrées de ce mois d'août 2025.

De très bons jeux entrent dans le PS Plus Extra

En dépit des sorties du catalogue Extra, neuf nouveaux jeux intègrent l'abonnement dès aujourd'hui. Et pas des moindres ! Le PS Plus accueille en effet Marvel's Spider-Man sur PS4 et PS5, l'aventure inédite de l'Homme-Araignée développée en exclusivité par Insomniac Games. Autre grosse licence en vue : vous pouvez aussi retrouver le jeu de combat réputé pour son gore, Mortal Kombat 1. Vous avez même droit à une nouveauté day one : Sword of the Sea. Ce jeu d'aventure à la Journey affiche déjà un beau 89 / 100 de la critique sur Metacritic.

L'indé est également à l'honneur dans le PS Plus Extra. Ce mois-ci, testez deux propositions atypiques, à la direction artisitique unique : Indika et Harold Halibut. Dans un tout autre genre, l'ambiance cosy de Coral Island, genre farm game, colle parfaitement avec l'été. Dans la même veine, plongez dans Atelier Ryza 3 et son style plus japonais. D'ailleurs, si vous aimez les RPG, Unicorn Overlord devrait vous plaire. À moins que vous souhaitiez plutôt un bon défouloir arcade. Dans ce cas, tournez-vous vers le shooter Earth Defense.

Tous les nouveaux jeux Extra d'août 2025

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4

Coral Island | PS5

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4

Harold Halibut | PS5

Indika | PS5

Marvel’s Spider-Man Remastered | PS5, PS4

Mortal Kombat 1 | PS5

Unicorn Overlord | PS5, PS4

Sword of the Sea | PS5

© PlayStation.

De grands classiques dans le PS Plus Premium

Le mois d'août a aussi de très belles nouveautés pour les abonnés Premium du PS Plus. Deux opus iconiques d'une licence culte rejoignent aujourd'hui le catalogue retrogaming du service. Ainsi, revivez les débuts de l'Apocalypse zombie de Racoon City avec Resident Evil 2 et 3.

Suivez le premier jour d'un certain Leon Scott Kennedy dans la police de Raccoon Ctiy, croisant le chemin de Claire Redfield. Ensemble, ils vont percer le mystère de ce qui se trame dans cette ville dans Resident Evil 2... Retrouvez également Jill Valentine, dans le troisième opus, Nemesis, dans une aventure qui se déroule 24 heures avant ceux du deuxième volet. Voilà deux titres cultissimes qui rejoignent le PS Plus pour les amateurs de survival horror.



© Capcom.