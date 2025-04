Les jeux PS Plus Extra & Premium d'avril 2025, qui sont tous disponibles, tiennent leurs promesses entre PlateUp!, Battlefield 1, Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2 ou encore Harry Potter Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, il y a du beau monde ! Parmi cette sélection mensuelle, on trouve aussi une pépite qui peut se targuer d'être l'un des jeux les mieux notés de l'année, et même l'un des titres les mieux reçus de tous les temps sur Metacritic avec une moyenne de 93/100 (presse). L'un des indispensables de l'abonnement PS Plus Extra de cette année sans aucun doute possible.

Cette énorme pépite PS Plus Extra d'avril 2025 se met à jour

Au milieu des BF1 et autres Harry Potter, on trouve Blue Prince. Une production indépendante qui est tout bonnement le meilleur jeu PS Plus Extra d'avril 2025 offert aux abonnés. Évidemment, il faut adhérer au concept principal, le puzzle-game, mais si résoudre des énigmes est votre baba, c'est une excellente pioche qui a failli avoir la note maximale dans nos colonnes.

« Blue Prince est une pépite indispensable, l'un des jeux les plus passionnants de ce début d'année 2025 et puis c’est tout » selon notre Kikitoes qui a donc décerné un 9/10. Cette énorme pépite du PS Plus Extra d'avril 2025 a reçu une mise à jour qui est aussi téléchargeable sur les autres plateformes où le jeu est disponible. C'est-à-dire Xbox Series X|S, et PC via Steam, en plus de la PS5 donc.

Dans cette update 1.01, on a notamment un correctif sur un problème lié à l'écrasement de sauvegardes, qui a conduit une désactivation temporaire de diverses options de sauvegarde en attendant une solution plus pérenne. Blue Prince est jouable gratuitement dès maintenant pour tous les abonnés PS Plus Extra et c'est un immanquable du service.

Notes de patch 1.01 de Blue Prince sur PS5, Xbox Series X|S et PC Steam

Attention, ces notes de patch contiennent des spoilers avec des termes masqués sur Steam.

Correction d'un bug qui pouvait être à l'origine de l'écrasement de nouveaux fichiers de sauvegarde par les ancien après un arrêt forcé

Désactivation temporaire des options de sauvegarde, restauration et de copie des fichiers de sauvegarde pendant l'enquête des problèmes signalés

Résolution d'un problème système où certains joueurs ne pouvaient pas déverrouiller un coffre dans l'abri

Correction d'un bug provoquant l'apparition moins fréquent que prévu du pack de batteries

Amélioration des chances de tomber sur certaines pièces extérieures lors du tirage au sort

Avez-vous eu l'occasion de vous plonger dans Blue Prince via le PS Plus Extra ? Qu'en pensez-vous pour l'instant ?

Source : Steam.