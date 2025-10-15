Une partie des jeux du PlayStation Plus Extra et Premium d'octobre 2025 a déjà leaké et les abonnés peuvent s'attendre à du lourd pour célébrer Halloween comme il se doit.

Alors que le Xbox Game Pass a subi une refonte majeure, le PS Plus continue son bonhomme de chemin. Après avoir pu mettre la main sur les trois jeux gratuits du mois, les membres du PlayStation Plus Extra découvriront les nouveautés qui arriveront la semaine prochaine dès la fin d'après-midi. Du moins c’est en théorie. Cela faisait longtemps que le service n’était plus victime de leaks, mais il semblerait que ça reparte de plus belle. Une partie des jeux du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2025 a fuité, et autant dire que PlayStation a sorti l’artillerie lourde pour Halloween.

Une partie du PS Plus Extra d'octobre 2025 a leaké

Chaque année, Sony a pris pour habitude de marquer le coup pour la saison de l’épouvante. L’éditeur aime ajouter des titres orientés horreur ou thriller au catalogue de ses deux meilleures formules pour célébrer Halloween. Le PS Plus Extra d’octobre 2025 n’échappera donc pas à la règle. Ça avait déjà leaké la semaine dernière : le remake de Silent Hill 2 sera donc une des têtes d’affiche du mois. Un excellent titre, qui permettra donc à celles et ceux qui ne peuvent pas encore se procurer le tout aussi bon SH f de (re)découvrir sous un nouveau jour ce grand classique de l’horreur. Ce sera en revanche pas le seul jeu qui arrivera à temps pour Halloween.

C’est encore à Billbil-Kun que l’on doit ce leak. Il faudra donc compter sur un autre remake : celui d’Until Dawn. Pour rappel, cette version ajoute de nouveaux contenus narratifs, en plus d’options de confort bienvenues. Également confirmés en avance au catalogue du PS Plus Extra d’octobre 2025, l’excellent V Rising et l’ancienne exclusivité Xbox As Dusk Fall, le jeu narratif par des vétérans de Quantic Dream. Voici sans plus attendre tous les jeux qui ont leaké pour le PS Plus Extra d’octobre 2025 :

Silent Hill 2

Until Dawn (version 2024)

As Dusk Falls

V Rising

Une sélection déjà forte, mais qui n’est cependant qu’un avant-goût de ce qui vous attend ce mois-ci avec votre abonnement. Pour découvrir l’intégralité des nouveautés, qui seront disponibles le 21 octobre 2025 aux alentours de 11h, il faudra patienter jusqu’à la fin d’après-midi. On connaît en revanche les (ou deux des) ajouts du PS Plus Premium d’octobre 2025, à savoir :

Tekken 3

Tomb Raider Anniversary

Source : BillBil-Kun