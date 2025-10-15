Après les leaks, les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium d'octobre 2025 ont officiellement été dévoilés. Les abonnés peuvent s'attendre à du lourd pour célébrer Halloween comme il se doit.

Alors que le Xbox Game Pass a subi une refonte majeure, le PS Plus continue son bonhomme de chemin. Après avoir pu mettre la main sur les trois jeux gratuits du mois, les membres du PlayStation Plus Extra découvriront les nouveautés qui arriveront la semaine prochaine dès la fin d'après-midi. Du moins c’est en théorie. Cela faisait longtemps que le service n’était plus victime de leaks, mais il semblerait que ça reparte de plus belle. Après les fuites donc, place à la confirmation pour les jeux du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2025. Autant dire que PlayStation a sorti l’artillerie lourde pour Halloween.

Une partie du PS Plus Extra d'octobre 2025 a leaké

Chaque année, Sony a pris pour habitude de marquer le coup pour la saison de l’épouvante. L’éditeur aime ajouter des titres orientés horreur ou thriller au catalogue de ses deux meilleures formules pour célébrer Halloween. Le PS Plus Extra d’octobre 2025 n’échappera donc pas à la règle. Ça avait déjà leaké la semaine dernière : le remake de Silent Hill 2 sera donc une des têtes d’affiche du mois. Un excellent titre, qui permettra donc à celles et ceux qui ne peuvent pas encore se procurer le tout aussi bon SH f de (re)découvrir sous un nouveau jour ce grand classique de l’horreur. Ce sera en revanche pas le seul jeu qui arrivera à temps pour Halloween.

Après les leaks, c'est donc désormais officiel. Il faudra donc compter sur un autre remake : celui d’Until Dawn. Pour rappel, cette version ajoute de nouveaux contenus narratifs, en plus d’options de confort bienvenues. Également confirmés en avance au catalogue du PS Plus Extra d’octobre 2025, l’excellent V Rising et l’ancienne exclusivité Xbox As Dusk Fall, le jeu narratif par des vétérans de Quantic Dream. Voici sans plus attendre tous les nouveaux jeux du PS Plus Extra d’octobre 2025 :

Silent Hill 2 | PS5

Until Dawn Remake | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4

As Dusk Falls | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

Les sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra

Une sélection forte, qui sera disponible le 21 octobre 2025 aux alentours de 11h. Comme toujours, c'est également à cette heure-ci que plusieurs titres quitteront le catalogue du PS Plus Extra. Ce mois-ci, ce sont donc les jeux suivant qui seront supprimés :

Battlefield 1

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition

The Last Clockwinder

Tour de France 2023

Les jeux PS Plus Premium d'octobre 2025

Une fois n'est pas coutume, les membres du PlayStation Plus Premium ont le droit à des jeux supplémentaires. Ou plutôt un seul. La formule la plus chère semble devenir moins avantageuse au fil des mois, alors que les classiques et les titres PS VR 2 sont de plus en plus aux abonnés absents. Il y n'y aura donc qu'une seule nouveauté avec le PS Plus Premium d'octobre 2025, à savoir :

Tekken 3 | PS5, PS4

Source : PS Blog