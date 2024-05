Déjà presque deux ans depuis que PS Plus a fait peau neuve. En plus de proposer ses trois jeux « gratuits » habituels, le service permet désormais d’accéder à deux catalogues qui ne cessent de croître au fil des mois. La formule Premium mise tout sur ses jeux rétro, quand l’Extra propose un peu de tout : des sorties day one, des classiques de ces dernières années et de belles productions indépendantes. L’éditeur a d’ailleurs récemment cassé sa routine en proposant trois jeux indés dès leur sortie dans le cadre du line-up d’avril. Celui de ce mois-ci misera tout sur le retour de Red Dead Redemption 2, mais même un tel chef-d'œuvre a du mal à faire passer la pilule. Les sorties PS Plus Extra de mai 2024 sont en effet une véritable hécatombe.

35 jeux supprimés du PS Plus Extra

13 nouveautés pour 35 départs, le ratio a de quoi décontenancer. Sony avait annoncé la couleur il y a quelques semaines en annonçant qu’une vingtaine de jeux allaient quitter le catalogue, avant d’en annoncer une dizaine supplémentaire. Parmi les titres qui sont venus se greffer aux malheureux sortants : l’exclusivité Horizon Zero Dawn. Il n’en fallait évidemment pas plus pour alimenter les rumeurs autour du potentiel remake des premières aventures d’Aloy, mais encore s’il n’y avait que ça.

Les amoureux de RPG seront également privés de jeux cultissimes dès la semaine prochaine. Sept jeux de la licence Final Fantasy s’en iront du PS Plus Extra dès ce mardi 21 mai. Cela va des classiques de la PS1 (FF8, FF9), à ceux de la PS2 (FFX) en passant par FF15 et le spin-off choupi World of Final Fantasy. Square Enix ne sera pas le seul à faire le grand ménage de printemps puisque Devolver et Annapurna Interactive vont eux aussi supprimer quelques productions. Voici tous les jeux qui vont donc quitter le PS Plus Extra mardi prochain :

Les sorties du PlayStation Plus Extra de mai 2024

Absolver

Abzu

Adr1ft

Ashen

Darksiders

Darksiders 2

Darksiders Genesis

Darksiders Warmastered

Elex

Elex 2

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy X HD Remaster

Final Fantasy X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XV

Horizon Zero Dawn

How to Survive 2

I Am Dead

Jotun Valhalla Edition

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning

Last Stop

Minit

Monster Jam Steel Titans 2

MX vs ATV

My Friend Pedro

Observation

Sundered Eldritch Edition

The Artful Escape

The Messenger

This is the Police

This is the Police 2

World of Final Fantasy

Wreckfest

Les nouveautés du PS Plus Extra de mai 2024 ©PlayStation

Une poignée de nouveaux jeux pour compenser

Évidemment, une poignée de nouveaux jeux arriveront à cette même date pour compenser tous ces départs. Ils sont moins nombreux que ce qu’auraient espéré de nombreux abonnés, mais avec Red Dead Redemption 2 en tête d’affiche, difficile de bouder son plaisir. Côté licences importantes, les plus nostalgiques (et aventureux) pourront se replonger dans Watch Dogs quand les amateurs de simulation auront le droit à un DLC conséquent pour Les Sims 4. Vous pouvez retrouver la liste des 13 ajouts du PS Plus Extra et Premium ci-dessous. Ils seront tous disponibles dès le 21 mai 2024, aux alentours de 11h, heure française.

Les nouveautés du PS Plus Extra de mai 2024

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

Les Sims 4 Vie citadine | PS4 (DLC, jeu de base passé en free-to-play)

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

Watch Dogs | PS4

Les nouveautés PlayStation Plus Premium