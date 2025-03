Vous êtes abonné au PS Plus Extra ou Premium ? Une nouvelle mise à jour pour un des derniers jeux importants du service est maintenant disponible. Ça vous donner envie de le relancer.

Après les déconvenues liées au PSN, PlayStation se rattrape auprès de ses abonnés grâce au catalogue du PS Plus. De fait, le service de Sony enchaîne les bonnes surprises. Rien que cette semaine, les joueuses et les joueurs ont pu récupérer un énorme jeu gratuitement, quelle que soit leur formule d'abonnement. On a une autre bonne nouvelle pour ceux qui sont familiers de la formule Extra : une des dernières nouveautés s'offre une belle mise à jour.

Vous pourrez profiter pleinement de ce jeu du PS Plus Extra

Après avoir reçu un beau cadeau de PlayStation, les abonnés du PS Plus — Extra et Premium en l'occurrence — vont pouvoir se réjouir. Un des titres nouvellement ajoutés au catalogue de jeux à la demande reçoit enfin une mise à jour salvatrice. Il s'agit de Lost Records, le dernier-né du studio français Don't Nod.

La première partie de Lost Records est arrivée day one dans le PS Plus Extra en février dernier. Cependant, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. En dehors de toute réflexion sur l'histoire ou le gameplay, le jeu rencontrait de très lourds bugs. Comme nous vous en faisions part dans notre test, le patch de lancement n'a pas suffi à régler la plupart des problèmes rencontrés sur PS5 et Xbox Series.

C'est donc un soulagement de voir que Don't Nod vient rapidement au secours de ce qui était au départ un des jeux indés les plus attendus de 2025. Grâce au patch 1.02.120351, Lost Records bénéficie maintenant d'une meilleure stabilité. Le studio a réglé de nombreux problèmes liés aux sauvegardes et à l'enregistrement de vos films in-game. Il a aussi résolu certains problèmes de crashs.

La bande de Lost Records vous attend pour redécouvrir la Tape 1 après la mise à jour. © AUR pour Gameblog.

Tous les détails du nouveau patch de Lost Records

Depuis le 4 mars, vous pouvez télécharger la mise à jour de Lost Records sur PS5 et Xbox Series. Évidemment, cela vaut tout autant pour les abonnés au PS plus Extra ou Premium. Tous les problèmes ne semblent pas encore réglés, mais pas mal de soucis devraient rentrer dans l'ordre après ce patch.

Corrections des sauvegardes de Lost Records

Les fichiers de sauvegarde sont compressés pour une utilisation réduite de l'espace disque.

Sur Xbox, optimisation de l'enregistrement par lots des séquences vidéo du caméscope pour éviter les échecs de sauvegarde.

Résolution de problèmes d'enregistrement des séquences vidéo en mode collection ou mémoire qui pouvaient provoquer des plantages.

Correction d'un problème de disponibilité des séquences du caméscope, parfois temporairement manquantes.

Correction d'un blocage conditionnel dans le chapitre « Movie Night » causé par des séquences vidéo de caméscope cassées.

Sur PS5, correction d'un crash potentiel à la fin d'un chapitre pouvant entraîner des séquences vidéo cassées ou des sauvegardes corrompues/perdues et d'un autre au moment du franchissement d'un point de contrôle.

Moins de bloqueurs de progression dans Lost Records

Résolution d'un problème dans le chapitre « Movie Night ». Désormais, les séquences du caméscope s'afficheront correctement, ne bloquant plus la progression dans Lost Records.

Résolution d'un bug dans le chapitre « Echoes of Summer » qui empêchait de sortir après avoir filmé la cachette.

Corrections de crashs et de soucis globaux

Divers correctifs de crashs survenant potentiellement lors de la sauvegarde de Lost Records, de la réorganisation des clips dans un mémoire, de la consultation des séquences vidéo du caméscope dans le menu des mémoires ou de l'accès aux séquences vidéo du caméscope.

Correction d'un bug sur les écrans récapitulatifs des choix la fin de la Tape 1 qui n'affichait pas les choix de la communauté, ni le niveau correct de relation avec Nora.

Refonte de l'écran d'avertissement à la photosensibilité. Maintenant, il apparaît au premier lancement de Lost Records. Le texte est également plus clair.