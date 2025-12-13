Une dizaine de nouveaux jeux arriveront dès la semaine prochaine dans le catalogue PS Plus Extra et Premium. On connaîtrait déjà une majorité des jeux qui quitteront le service le mois prochain.
Alors que le monde du jeu vidéo digère encore les annonces marquantes des Game Awards 2025, Sony continue de suivre ses petites routines. Comme tous les services d’abonnement, le PS Plus suit un schéma très précis. D'abord, les jeux gratuits mensuels sont déployés pour tous les abonnés. Ensuite, les membres des formules PlayStation Plus Extra et Premium peuvent profiter d'une dizaine de titres supplémentaires. Des ajouts s’accompagnent systématiquement de départs, qui sont annoncés plusieurs semaines à l’avance, laissant ainsi aux joueurs le temps de terminer les titres en cours ou, à minima, de les essayer. Depuis plusieurs jours, les jeux qui quitteront le service ce mois-ci sont connus, mais on peut déjà se tourner vers les premiers départs de l'année prochaine. Il se pourrait en effet qu’une majeure partie de la liste des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de janvier 2026 soit déjà connue.
Les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en janvier 2026
Le PlayStation Plus Extra suit un schéma très précis, qui permet de deviner les titres susceptibles de quitter le catalogue un mois à l’avance. Les contrats que Sony négocie pour proposer ces jeux dans son service sont généralement d'une durée de six mois, un an ou deux. Avec ce cycle, il est possible de dresser une liste probable des jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium en janvier 2026. On ne le répétera jamais assez : ce n’est en aucun cas une garantie, mais il est très probable que les titres listés ci-dessous disparaissent du catalogue du PS Plus Extra et Premium le 20 janvier 2026, avant 11h. On retrouve parmi eux l'une des grosses exclusivités PS5 du service : God of War Ragnarok.
- ANNO: Mutationem
- Atlas Fallen: Reign Of Sand
- Citizen Sleeper
- God of War Ragnarok
- Lego City: Undercover
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
- Orcs Must Die! 3
- Poker Club
- Sayonara Wild Hearts
- SD Gundam Battle Alliance
- Session: Skate Sim
- Surviving the Aftermath
Les sorties confirmées de décembre 2025
- Arcade Paradise VR
- Battlefield 2042
- Firefighting Simulator: The Squad
- Forspoken
- Grand Theft Auto III
- Sonic Frontiers
- Star Trek: Bridge Crew
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
- Surviving Mars