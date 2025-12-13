Alors que le monde du jeu vidéo digère encore les annonces marquantes des Game Awards 2025, Sony continue de suivre ses petites routines. Comme tous les services d’abonnement, le PS Plus suit un schéma très précis. D'abord, les jeux gratuits mensuels sont déployés pour tous les abonnés. Ensuite, les membres des formules PlayStation Plus Extra et Premium peuvent profiter d'une dizaine de titres supplémentaires. Des ajouts s’accompagnent systématiquement de départs, qui sont annoncés plusieurs semaines à l’avance, laissant ainsi aux joueurs le temps de terminer les titres en cours ou, à minima, de les essayer. Depuis plusieurs jours, les jeux qui quitteront le service ce mois-ci sont connus, mais on peut déjà se tourner vers les premiers départs de l'année prochaine. Il se pourrait en effet qu’une majeure partie de la liste des sorties du catalogue du PS Plus Extra et Premium de janvier 2026 soit déjà connue.

Les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en janvier 2026

Le PlayStation Plus Extra suit un schéma très précis, qui permet de deviner les titres susceptibles de quitter le catalogue un mois à l’avance. Les contrats que Sony négocie pour proposer ces jeux dans son service sont généralement d'une durée de six mois, un an ou deux. Avec ce cycle, il est possible de dresser une liste probable des jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium en janvier 2026. On ne le répétera jamais assez : ce n’est en aucun cas une garantie, mais il est très probable que les titres listés ci-dessous disparaissent du catalogue du PS Plus Extra et Premium le 20 janvier 2026, avant 11h. On retrouve parmi eux l'une des grosses exclusivités PS5 du service : God of War Ragnarok.

ANNO: Mutationem

Atlas Fallen: Reign Of Sand

Citizen Sleeper

God of War Ragnarok

Lego City: Undercover

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Orcs Must Die! 3

Poker Club

Sayonara Wild Hearts

SD Gundam Battle Alliance

Session: Skate Sim

Surviving the Aftermath

