Comme chaque mois Sony ajoute de nouveaux jeux dans son abonnement PS Plus Extra & Premium et ceux du mois de janvier 2023 sont désormais disponibles au téléchargement !

Comme annoncé il y a quelques jours, Sony vient d'ajouter de nombreux gros jeux à ses catalogues du PS Plus Extra et Premium. Et pour débuter l'année, il y a de beaux titres !

Les jeux PS Plus Extra et Premium de janvier 2023 sont enfin là !

Ce mois-ci, le PS Plus se la joue action avec le FPS coopératif des papas de Left 4 Dead, Back 4 Blood. Un shooter jouable jusqu'à quatre en coopération où l'on doit traverser plusieurs niveaux en survivant à d'incessantes vagues de monstres. Si les zombies ne sont pas trop votre came, mais que vous voulez tout de même tout faire exploser, vous pourrez alors jeter un œil sur Just Cause 4, l'open world plutôt honnête d'Avalanche Studios, ou taillader des démons avec style sur Devil May Cry 5, l'excellent jeu de Capcom.

Les amoureux de jeu plus posé quant à eux auront le droit à Life is Strange et sa petite préquelle Before the Storm, l'intriguant Erica ou à quelques autres jeux indés comme Omno. D'ailleurs, Sayonara Wild Hearts était lui aussi prévu mais a malheureusement été retiré à la dernière minute, un jeu en moins en janvier donc, mais la liste reste quand même chargée.

Back 4 Blood | PS4, PS5

| PS4, PS5 Dragon Ball FighterZ | PS4

| PS4 Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

| PS5 Life is Strange: Before the Storm | PS4

| PS4 Life is Strange | PS4

| PS4 Jett: The Far Shore | PS4, PS5

| PS4, PS5 Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

| PS4, PS5 Just Cause 4 | PS4

| PS4 Omno | PS4

| PS4 Erica | PS4

Les jeux du PlayStation Plus Premium de janvier

Les abonnés au service Premium quant à eux pourront mettre la main sur plusieurs jeux rétros marquants comme un nouvel opus de Syphon Filter ou encore Star Wars Demolition, un shooter explosif qui avait fait son petit effetschez les fans de la licence lors de sa sortie.

Syphon Filter 3 | PS1

| PS1 Star Wars Demolition | PS1

| PS1 Hot Shots Golf 2 | PS1

Les jeux du PS Plus Extra & Premium sont à retrouver dans vos catalogues de jeux dès maintenant et sans aucuns frais supplémentaires !