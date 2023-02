Les quatre jeux gratuits du PS Plus Essential sont désormais disponibles depuis quelques jours. Sony poursuit sur sa lancée pour conquérir les joueurs et ameuter de nouveaux abonnés. Ce mois-ci l’éditeur japonais mise sur l’excellent OlliOlli World, Mafia Definitive Edition ou encore Evil Dead The Game en guise de titre multi de cette sélection. C’est maintenant au tour des abonnés du PS Plus Extra et Premium de découvrir une partie des nouveaux ajouts avec un peu d'avance.

Les premiers jeux PS Plus Extra de février 2023

Une partie des jeux du PS Plus Extra de février 2023 ont donc leaké. Cela faisait longtemps que les nouvelles formules du service d’abonnement n’avaient pas été victimes de fuites. C’était sans compter sur notre insider national Billbil-kun qui a grillé la priorité à Sony quelques heures avant l’annonce officielle. Attention toutefois, cela ne représente qu’une partie des titres qui seront ajoutés au catalogue dès le mardi 21 février 2023. Autant dire que Sony va frapper très fort ce mois-ci avec Horizon Forbidden West en tête d’affiche. Un choix stratégique alors que le DLC Burning Shores est attendu pour le mois d’avril. Voici sans plus attendre les jeux PS Plus Extra qui ont leaké :

Horizon Forbidden West

Scarlet Nexus

Resident Evil 7: Biohazard

Borderlands 3

Cela pourrait sembler trop beau pour être vrai mais la réputation du leaker fait qu’il n’y a à ce stade plus de pincettes à prendre. Les abonnés pourront donc essayer l’une des plus grosses exclusivités PlayStation de 2022, sortie il y a tout juste un an. De quoi espérer que les autres jeux estampillés Sony suivent le même chemin. On notera également la présence de Resident Evil 7 Biohazard un mois avant la sortie de RE4 Remake prévu pour le 24 mars. Quant au reste du line-up du PS Plus Extra et Premium, ils devraient être dévoilés à la fin de la journée.