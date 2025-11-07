Les jeux gratuits du PS Plus Essential de novembre 2025 n’ont pas convaincu la majorité des abonnés, malgré la présence de Stray. Le titre indépendant français, qui avait fait sensation en 2022, avait en effet déjà été proposé dès sa sortie aux membres des deux autres formules. Il est cette fois disponible au plus grand nombre, aux côtés de EA SPORTS WRC 24 et de Totally Accurate Battle Simulator. Dans quelques jours, les nouveautés du PS Plus Extra et Premium de novembre 2025 seront annoncées, et elles sont particulièrement attendues au tournant. Seulement, il n’y aura pas attendre pour découvrir l’une des vedettes de cette future sélection. Un premier jeu vient en effet de leaker.

La vedette du PS Plus Extra de novembre 2025 a leaké

Le PlayStation Plus est de nouveau la cible de leaks. Pendant plusieurs mois, avait pu annoncer ses nouveautés en surprenant ses abonnés, tant les fuites s’étaient faites rares. Une période de quiétude qui semble toutefois révolue, puisque le datamineur Billbil-Kun semble reprendre du service. Après avoir révélé la tête d’affiche des jeux gratuits du mois, il récidive en dévoilant le premier jeu du PS Plus Extra de novembre 2025. Comme il l’avait prévenu, « ce sera une annonce dont la plupart se fichent »; et difficile de lui donner tort. GTA 5 continuera donc son va-et-vient et fera une nouvelle fois son grand retour dans les catalogues Extra et Premium à partir du 18 novembre 2025.

Ce n’est en effet pas la première fois que l’énorme succès de Rockstar intègre le service. Et ce ne sera pas la dernière. GTA 5 est arrivé une première fois en décembre 2023, avant de revenir en novembre 2024. Arrivé pour la première fois en décembre 2023, puis revenu en novembre 2024, GTA 5 devrait rester six mois au catalogue du PS Plus Extra, si l’on se fie aux derniers contrats négociés par Rockstar. De quoi patienter jusqu’à la sortie de GTA 6, récemment repoussée au 17 novembre 2026. Pour le reste des nouveautés, il faudra attendre mercredi prochain pour découvrir l’ensemble des jeux du PS Plus Extra et Premium de novembre 2025. On sait en effet que Tomb Raider Anniversary sera accessible aux abonnés de la formule la plus élevée à cette même date.

Source : BillBil-Kun