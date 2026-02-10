À quelques jours de l’annonce des prochaines arrivées du PS Plus Extra et Premium, une première salve de jeux a leaké, et cela promet déjà du très lourd pour les abonnés.

L’actualité autour de PlayStation est décidément bouillante en ce début de semaine. Alors que tout le monde se prépare actuellement pour la prochaine édition du State of Play, qui reviendra pendant plus d’une heure sur les prochaines sorties à venir sur PS4 et PS5, on en sait également davantage sur ce qui attendra les abonnés au PS Plus Extra et Premium pour le mois de février 2026. Car oui, les jeux gratuits sont peut-être d’ores et déjà disponibles, mais le catalogue du service doit encore accueillir ses nouveautés mensuelles, et il y aura visiblement du lourd.

Les premiers jeux du PS Plus Extra et Premium ont leaké

En effet, si l’on en croit les informations tout juste partagées par billbil-kun, leaker qu’on ne présente plus, Marvel’s Spider-Man 2 ferait partie des jeux à venir dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium ces prochains jours. Pour les joueurs qui ne l’ont pas encore fait, cela serait ainsi l’occasion parfaite pour découvrir le dernier hit en date d’Insomniac Games. D’autant plus qu’à l’approche de Marvel’s Wolverine, dont la sortie semble se préciser pour la rentrée 2026, cela vous offrirait de quoi patienter comme il se doit tout en restant dans le thème de Marvel.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque toujours selon le leaker de Dealabs, Marvel’s Spider-Man 2 serait accompagné de Test Drive Unlimited Solar Crown, dont la sortie avait été beaucoup décriée en fin d’année 2024. Cela dit, son inclusion dans le PS Plus Extra et Premium pourrait alors être un bon moyen pour les abonnés de s’essayer au jeu sans prendre trop de risques, et surtout de voir s’il se trouve aujourd’hui dans un meilleur état qu’à son lancement. Car depuis, de nombreuses mises à jour ont évidemment été déployées par Kylotonn.

Enfin, dernier jeu annoncé par billbil-kun, Neva serait lui aussi de la partie. Dernière pépite signée des créateurs de Gris, ce titre poétique avait indubitablement séduit les joueurs comme les critiques à sa sortie en fin d’année 2024. Bref, autant dire que cela promet déjà un très bon mois pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium donc, en sachant que la liste n’est évidemment pas complète. Comme d’habitude, nous devrions toutefois être fixés d’ici la fin de la semaine, probablement à l’issue du State of Play de jeudi soir au plus tard.

Source : Dealabs