Les nouveaux jeux du PS Plus Extra de septembre 2025 seront disponibles dans quelques jours. Sony a en effet dévoilé leur identité plus tôt dans la semaine, et la sélection est loin de marquer les esprits. Moins de jeux que d’habitude, un seul ajout pour le PlayStation Plus Premium, des titres de qualité variable… On est loin de ce que l’éditeur japonais a pu proposer ces derniers mois. Pour ne rien arranger, ces nouvelles arrivées seront contrebalancées par des départs du catalogue, que beaucoup considèrent comme étant de meilleure qualité que les nouveaux arrivants.

Les départs du PS Plus Extra de septembre 2025

Toutes les bonnes choses ont une fin. Comme tous les services d'abonnement, le PlayStation Plus Extra et Premium a droit à son petit jeu de chaises musicales. À l'instar du PS Now à son époque, les nouvelles formules procèdent à un ménage mensuel dans leur catalogue. En septembre 2025, ce sont donc 8 jeux qui seront supprimés du PS Plus Extra et Premium, et vu le nombre d'ajouts ce mois-ci, cela risque de décevoir certains abonnés. D’autant que parmi les malheureux sortants on retrouve d’excellents jeux.

Dernière chance donc de terminer ou de platiner The Plucky Squire, le jeu narratif français Road 96 ou encore le metroidvania FIST: Forged In Shadow Torch. Pour aider les plus courageux d’entre vous, nous avons donc listé les sorties du PS Plus Extra de septembre 2025 avec le temps nécessaire pour les terminer ou les platiner. Mais vu que le temps est compté, il faudra faire des choix :

Liste des sorties du catalogue du PS Plus Extra

Dragon’s Crown Pro : moins de 20h pour le terminer, 75h pour le platiner.

: moins de 20h pour le terminer, 75h pour le platiner. FIST: Forged In Shadow Torch : plus de 15h pour le finir, 20h environ pour décrocher le Platine.

: plus de 15h pour le finir, 20h environ pour décrocher le Platine. Night in the Woods : 10h pour la finir, plus de 20h pour le platiner.

: 10h pour la finir, plus de 20h pour le platiner. Odin Sphere: Leifthrasir : plus de 30h pour terminer l'histoire, plus de 40h pour avoir le Platine.

: plus de 30h pour terminer l'histoire, plus de 40h pour avoir le Platine. Pistol Whip : 2h pour terminer la campagne, 7h pour le platiner.

: 2h pour terminer la campagne, 7h pour le platiner. Road 96 : moins de 10h pour le finir et le platiner, profitez-en tant qu'il est encore dans le PS Plus Extra.

: moins de 10h pour le finir et le platiner, profitez-en tant qu'il est encore dans le PS Plus Extra. The Plucky Squire : moins de 10h pour le finir et le platiner.

: moins de 10h pour le finir et le platiner. UFC 5 : une vingtaine d'heures au maximum pour le platiner.

Les nouveaux ajouts du PlayStation Plus Extra

Tous ces jeux quitteront le PS Plus Extra dès le 16 septembre 2025 avant 11h. C'est également à cette date que de nouvelles productions seront ajoutées. On vous avait prévenus, il y en a moins que d'habitude et elles sont moins reluisantes que ce à quoi Sony nous a habitués ces derniers mois. Voici donc les nouveautés du PS Plus Extra et Premium de septembre 2025 :