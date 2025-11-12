Les jeux gratuits du PS Plus Essential de novembre 2025 ont reçu un accueil plutôt mitigé auprès des abonnés. Si Stray est une pépite dans sa catégorie, le titre avait déjà été proposé lors de sa sortie en 2022 via les nouvelles formules d’abonnement. Comme souvent dans ces moments-là, les nouveautés du PS Plus Extra et Premium sont particulièrement attendues au tournant. Un premier jeu avait même leaké, et si c’est un poids lourd dans sa catégorie, il avait lui aussi déjà figuré dans le catalogue. Après ces fuites, place désormais à la confirmation pour les jeux du PS Plus Extra et Premium de novembre 2025.

Les jeux PS Plus Extra de novembre 2025

Quelques heures après son State of Play très spécial, Sony poursuit sa campagne de communication. Les abonnés les plus rigoureux connaissent par cœur le calendrier des annonces du PlayStation Plus et le moment est venu de dévoiler l’intégralité des nouveaux jeux du PS Plus Extra et Premium pour novembre 2025. Sans surprise, la tête d’affiche avait déjà fuité. GTA 5 fera son retour sur le service pour la seconde fois, quelques jours seulement après l’annonce du report de GTA 6, désormais attendu le 19 novembre 2026. Si l’open world indémodable reste l’attraction du mois, il n’est pas le seul jeu marquant de cette sélection. Comme souvent, le programme du PS Plus Extra de novembre 2025 propose une sélection variée, mêlant AAA et expériences plus confidentielles. Parmi les titres les plus notables et que l'on vous recommande chaudement : Pacific Drive, du même éditeur que Clair Obscur Expedition 33 et Talos Principle 2. Voici donc toutes les nouveautés à venir dans le service :

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

Pacific Drive | PS5

Still Wakes the Deep | PS5

Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

The Talos Principle 2 | PS5

Monster Jam Showdown | PS5, PS4

MotoGP 25 | PS5, PS4

Les sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra

Un programme à découvrir à partir du 18 novembre 2025 aux alentours de 11h. C’est également à cet horaire que plusieurs jeux quitteront le catalogue du PS Plus Extra. Ce mois-ci quelques titres sympathiques de licences appréciées feront donc leurs adieux, parmi lesquelles Battlefield, Digimon ou encore Like a Dragon. Voici toutes les sorties du PS Plus Extra de novembre 2025 :

Battlefield V

Daedalus: The Awakening of Golden Jazz

Digimon Survive

Football Manager 2024 Console

Like a Dragon Ishin

Synapse

Travis Strikes Again No More Heroes

Les jeux PS Plus Premium de novembre 2025

Comme à l’accoutumée, les abonnés PlayStation Plus Premium bénéficieront de quelques titres supplémentaires, qui se comptent toujours sur les doigts de la main. Un avantage qui tend cependant à se restreindre au fil des mois. La question était donc de savoir si Tomb Raider Anniversary serait le seul jeu proposé, ou si, cette fois accompagné d’autres nouveautés, contrairement à octobre. Voici donc les nouveautés du PS Plus Premium de novembre 2025 :

Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4

