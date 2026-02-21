On connait déjà le nom de quelques jeux qui quitteront le PS Plus Extra & Premium en mars 2026, voici la liste de ceux qui sont confirmés.

Si chaque mois une dizaine de jeux rejoignent les catalogues du PS Plus Extra et Premium, beaucoup d'autres sont également poussés vers la sortie. En février 2026, ils étaient huit à quitter le service pour un peu plus d'une dizaine à le rejoindre. Parmi les ajouts, il y a d'ailleurs eu du très lourd comme Marvel's Spider-Man 2, les premiers Monster Hunter Stories, mais aussi de l'indé avec Neva ou encore Season. Les joueurs ont toutefois perdu de bons jeux également comme Cult of the Lamb ou encore Rez Infinite et The Ascent, pour ne citer qu'eux. Les joueurs ont alors pris pour habitude d’essayer d’anticiper ceux qui s’en iront le mois suivant. Plus besoin de spéculer, PlayStation a dévoilé la liste officielle des sorties du PS Plus Extra et Premium de mars 2026.

De nouveaux jeux potentiels quitteraient le PS Plus Extra en mars 2026

Ce sont donc 6 jeux au total qui quitteront le service à compter du 17 mars 2026, un peu avant 11h. Il se peut que, comme souvent, Sony allonge discrètement la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de mars 2026 dans les jours et les semaines à venir. Parmi les jeux qui quitteront définitivement le catalogue on retrouve de grosses licences populaires, même si les jeux en eux-mêmes ne sont pas énormissimes sur le papier.

Certains jeux étaient déjà pressentis pour quitter le catalogue, comme l'excellent Prince of Persia The Lost Crown notamment, qui restera bien dans le service pendant quelques mois. Ce ne sera en revanche pas le cas de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, l'un des meilleurs jeux Tortues Ninja de ces dernières années. Parmi les sorties du PS Plus Extra et Premium de mars 2026, on relèvera également Cris Tales, un sympathique RPG à la direction artistique singulière. D’autres jeux vont également quitter le service, comme Paradise Kille ou l’un des derniers jeux Gundam. Voici donc la liste des départs officiels du PS Plus Extra de mars 2026 :

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cris Tales

R-Type Final 3 Evolved (selon les régions)

Paradise Killer (selon les régions)

Circus Electrique (selon les régions)

Redout 2 (selon les régions)

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Comme toujours, nous vous avons dressé le temps estimé pour terminer l’histoire ou les campagnes principales des sortants du PS Plus Extra et Premium de mars 2026, ainsi que la durée à prévoir pour espérer décrocher le trophée Platine.