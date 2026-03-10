Alors que l’annonce des prochaines arrivées du PS Plus Extra ne devrait désormais plus trop tarder, une première liste de jeux à venir au mois de mars 2026 a finalement leaké.

Il y a une semaine jour pour jour, le PS Plus accueillait ses nouveaux jeux gratuits du mois de mars 2026, qui propose une nouvelle fois une sélection plutôt hétéroclite aux joueurs PlayStation. En effet, entre Monster Hunter Rise et PGA Tour 2K25 pour ne citer qu’eux, il y a un véritable fossé qui vise à toucher le plus large public possible. Et il en va de même pour les jeux à venir dans le PS Plus Extra plus tard ce mois-ci, dont nous avons d’ores et déjà un premier aperçu grâce à une fuite survenue au cours de l’après-midi.

Les premiers jeux du PS Plus Extra de mars 2026 ont leaké

En effet, maintenant que les jeux du PS Plus sont arrivés, tous les regards sont naturellement tournés vers les paliers supérieurs de l’abonnement de PlayStation, qui offrent tous les mois une sélection de jeux à découvrir via la formules Extra et Premium. De quoi nourrir toutes les rumeurs possibles et imaginables, donc, même si celles-ci ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Et billbil-kun de Dealabs, qu’on ne présente plus, nous le prouve aujourd’hui encore en révélant une partie des prochaines années du PS Plus Extra.

Ainsi, contrairement à ce qu’ont pu prétendre certains bruits de couloir au cours du week-end, Final Fantasy 16 et Dragon’s Dogma 2 ne feront pas partie de la sélection de PlayStation pour ce mois de mars 2026. En revanche, les abonnés au PS Plus Extra peuvent d’ores et déjà s’attendre à retrouver les six jeux suivants, qui devraient tous faire leur arrivée à compter du 17 mars prochain :

Warhammer 40 000: Space Marine 2 (PS5)

Persona 5 Royal (PS5, PS4)

Madden NFL 26 (PS5)

Metal Eden (PS5)

The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)

Astroneer (PS4)

Une bien belle sélection, donc, qui reste évidemment à confirmer par PlayStation à l’heure où sont écrites ces lignes. Néanmoins, rappelons que la fiabilité de billbil-kun n’est plus à prouver depuis longtemps, ce qui permet d’accorder un grand crédit à ces informations. Toujours selon ce dernier, l’annonce officielle des jeux à venir dans le PS Plus Extra et Premium devrait d'ailleurs tomber dès demain, mercredi 11 mars, sauf changement de dernière minute. Rendez-vous d’ici 24h pour la liste complète, donc.

Un seul jeu en vue pour les abonnés Premium

Profitons-en également pour souligner qu’au-delà des ajouts au PS Plus Extra, les abonnés au PS Plus Premium devraient eux aussi bénéficier d’au moins un jeu dédié, à savoir Tekken Dark Ressurection, comme annoncé lors du State of Play de février 2026. Selon billbil-kun, il se pourrait d’ailleurs que le titre culte de la PSP soit encore une fois le seul ajout du mois de la part de PlayStation pour la catégorie Classiques.

Source : Dealabs