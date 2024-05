Sony a levé le voile sur les jeux gratuits du PS Plus Extra & Premium de mai 2024. Un mois plus important pour les abonnés pour compenser la trentaine de départs ?

Presque déjà deux ans que le PS Plus a muté pour laisser place à deux nouvelles formules : l’Extra et le Premium. La première donne accès à un catalogue de jeux récents comme plus anciens, avec parfois des sorties day one qui s’invitent à la fête. L’offre Premium quant à elle propose en plus toute une flopée de classiques, allant de la PS1 à la PS3 en passant par la PSP, en plus d’essais gratuits sur de nombreuses productions. Alors que la croissance du service baisse, tout comme celle de son concurrent, le Xbox Game Pass, le programme du PS Plus Extra et Premium de mai 2024 est particulièrement attendu au tournant ? Sera-t-il à la hauteur des attentes ? On a enfin la réponse.

Les jeux PS Plus Extra de mai 2024

Tout comme l’année dernière, ce mois de mai a un petit goût amer pour les membres du PlayStation Extra et Premium. Les prochains jours seront en effet placés sous le signe des départs avec près de 35 jeux qui quitteront le catalogue la semaine prochaine. Cela comprend l’exclusivité Horizon Zero Dawn, ce qui n’a pas manqué de réalimenter les rumeurs d’un remake, comme des titres appréciés et de licences fortes. Naturellement, les abonnés s’attendaient à des ajouts plus nombreux pour ce programme du PS Plus Extra de mai 2024, ou du moins très qualitatifs pour faire passer la pilule et contrebalancer ce qui s’apparente à une hécatombe.

On savait déjà que l’Ubisoft+ (intégré aux deux formules) allait proposer deux jeux : Watch Dogs et The Settlers New Allies, mais Sony a enfin révélé les titres qui les accompagneraient avec Red Dead Redemption 2 en tête d'affiche. Voici la liste des ajouts du PS Plus Extra de mai 2024 :

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

Les Sims 4 Vie citadine | PS4 (DLC, jeu de base passé en free-to-play)

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

Watch Dogs | PS4

Tous les jeux du PS Plus Extra et Premium seront disponibles dès le mardi 21 mai 2024, aux alentours de 11h.

Un aperçu des jeux du PS Plus Extra de mai 2024 ©PlayStation

Les jeux PlayStation Plus Premium de mai 2024

Quid des abonnés au PS Plus Premium ? Ces derniers mois Sony a clairement fait des efforts pour répondre aux critiques qui jugeaient le nombre d’ajouts trop pauvres pour justifier un tel prix. L’éditeur en a donc proposé un peu plus qu’à l’accoutumée et avec des titres ou des licences fortement appréciés, même si les yeux sont toujours rivés sur un certain Dino Crisis repéré à plusieurs reprises. Ce ne sera toujours pas pour cette fois, mais les abonnés auront 3 petits jeux qui intégreront le PS Plus Premium en mai 2024 pour compenser. En voici la liste :