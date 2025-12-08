Il arrive parfois que le PS Plus sorte de son train-train habituel. De temps à autre, Sony et ses partenaires créent la surprise en annonçant, sans crier gare, l’arrivée de sorties day one qui bousculent le calendrier traditionnel. Ce sera le cas pour décembre 2025. Les membres du PS Plus Extra et Premium peuvent d'ores et déjà tester deux jeux avant même la révélation du line-up officiel du mois. Au programme : un chef-d'œuvre intemporel qui se refait une beauté avec une version next-gen, et un titre indépendant psychédélique très attendu. Voici donc les deux premiers jeux du PS Plus Extra de décembre 2025.

Red Dead Redemption disponible avec le PS Plus Extra de décembre 2025

On commence avec celui qui s’est annoncé il y a quelques semaines. Alors que les rumeurs autour d’une version next-gen de RDR 2 se faisaient de plus en plus pressantes, Rockstar, fidèle à ses habitudes, a pris tout le monde à contre-pied. À la surprise générale, ce sont les versions Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PS5 de Red Dead Redemption qui ont été révélées. Des versions qui, en plus d’une meilleure résolution, offrent une fluidité affinée pour tirer parti des capacités des machines nouvelle génération. La version native PS5 se présente donc comme la meilleure pour (re)découvrir ce chef-d'œuvre de Rockstar. Les membres du PS Plus Extra peuvent déjà en profiter, la version PS5 étant disponible dans le catalogue depuis la semaine dernière.

Pour rappel, Red Dead Redemption s’est imposé comme l’un des chefs-d'œuvre du jeu vidéo moderne, avec son western crépusculaire à la mise en scène soignée, ses détails minutieux, et l’écriture tragique de John Marston. Rockstar y signe un monde ouvert vivant, crédible, souvent cité comme l’un des récits interactifs les plus marquants de sa génération. Un classique à redécouvrir, donc, via le PS Plus Extra.

Skate Story, la future pépite indé de l'année ?

Disponible dès le 8 décembre 2025 à 9h00, Skate Story fera son entrée dans le catalogue PS Plus Extra du mois dès sa sortie. Édité par Devolver Digital et développé en solo par Sam Eng, ce jeu singulier place le joueur dans la peau d’un démon fait de verre et de douleur, en route pour traverser les neuf cercles de l’Enfer sur son skateboard magique. Dans un univers surréaliste peuplé de créatures étranges et de têtes géantes philosophant sur le sens de la vie, il faudra enchaîner tricks et énigmes pour avancer dans cette quête aussi déconcertante que fascinante. Les premiers tests devraient arriver dans les heures qui suivent la publication de cet article, mais de nombreux amateurs de jeux indépendants placent déjà de grandes attentes dans Skate Story. Les membres du PS Plus Extra pourront donc se faire une idée par eux-mêmes, sans attendre.