Les nouveaux jeux du PS Plus Extra et Premium de décembre 2025 se dévoileront bientôt, mais deux titres surprises sont déjà disponibles. D'abord, la version PS5 de Red Dead Redemption, lancée le 2 décembre. Puis Skate Story, une pépite indépendante qui a enchaîné les critiques dithyrambiques, où les joueurs incarnent un démon skateur traversant l'Enfer. Ces deux avant-goûts seront rejoints par une dizaine d'autres titres la semaine prochaine, dont les noms seront révélés sous peu. Seulement, les deux premiers jeux officiels du PS Plus Extra et Premium de décembre 2025 ont leaké.

Deux jeux ont leaké pour le PS Plus Extra de décembre 2025

Plus tard dans l’après-midi, Sony dévoilera l’ensemble des nouveautés du PlayStation Plus Extra et Premium. Les abonnés s'attendent à ce que l'éditeur japonais fasse un grand coup pour clore l'année, surtout après l'offre généreuse du PS Plus Essential, qui a proposé ce mois-ci non pas trois, mais cinq jeux gratuits à tous les membres du service. Il faudra encore patienter quelques heures pour savoir si la quantité sera également augmentée avec les autres formules, mais deux premiers « vrais » jeux du PS Plus Extra de décembre 2025 ont été dévoilés à l’avance. C'est une fois de plus grâce à BillBil-Kun, le datamineur français, que l'on connaît les deux têtes d'affiche du programme.

Ubisoft et le partenariat de Sony se poursuit donc avec l’arrivée d’Assassin’s Creed Mirage avec le PS Plus Extra de décembre 2025. Le titre a récemment reçu un DLC gratuit conséquent, qui plongeait les joueurs dans la vallée d’AlUla, aujourd’hui situé au nord-ouest de l'Arabie saoudite, qui a financé ce projet. Un retour aux sources pas aussi poussé que l’on aurait aimé, mais qui change des dernières routines de la licence. De l’autre, un jeu japonais également sorti début 2023. Wo Long Fallen Dynasty débarquera dans le PS Plus Extra de décembre 2025.

Ce Souls-Like signé Team Ninja plonge les joueurs dans une relecture dark fantasy de la fin de la dynastie Han en Chine, en 184 après J.-C. Développé par les créateurs de Nioh, cet action-RPG suit un milicien anonyme affrontant démons et soldats dans un monde ravagé par le chaos. En utilisant des arts martiaux chinois et des sorts basés sur les Cinq Phases (feu, glace, métal, bois, eau), le joueur devra développer son pouvoir pour surmonter les obstacles et se faire un nom dans cette époque tumultueuse. Une vraie réussite, qui sera donc à découvrir avec le PS Plus Extra de décembre 2025. Ces deux jeux seront disponibles dès le mardi 16 décembre 2025 aux alentours de 11h. Leur officialisation aura quant à elle lui cet après-midi. Vu la réputation du datamineur en matière de PlayStation Plus, on se permet pour une fois de garder les pincettes dans le tiroir.

Source : Billbil-Kun