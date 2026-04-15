Avant l’annonce officielle du programme du PS Plus Extra et Premium d’avril 2026, les trois plus gros jeux du mois ont déjà leaké, et il y a une grosse exclusivité dans le lot.

Les rumeurs autour d’un State of Play se font de plus en plus insistantes. La rumeur court que Sony tiendra une conférence orientée sur la PS5 cette semaine, sans que les insiders fiables ne puissent le confirmer avec certitude. L’annonce des nouveautés du PS Plus Extra et Premium d’avril 2026, prévue pour cet après-midi pourrait être un indice de taille pour confirmer, ou non, ces bruits de couloir. L’éditeur japonais a en effet pour habitude de retarder les annonces autour de son service lorsqu’un State of Play va pointer le bout de son nez. Et il semblerait que le rendez-vous soit bien calé pour cet après-midi, puisque les premiers jeux PS Plus Extra d’avril 2026 ont déjà leaké.

Trois jeux du PS Plus Extra d'avril 2026 ont leaké

Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, c’est une nouvelle fois à Billbil-Kun que l’on doit la primeur de l’information. Le datamineur français a repris du service ces derniers mois, pour nous livrer systématiquement un aperçu de ce qui attend les abonnés PlayStation Plus. Le programme du PS Plus Extra et Premium d'avril 2026 ne déroge pas à la règle, le leaker ayant dévoilé les trois grandes têtes d'affiche du mois. Il faudra ainsi compter sur une exclusivité PlayStation monstrueuse, un jeu de course apprécié et un soupçon de football et de simulation. Après avoir retiré Horizon Forbidden West du catalogue, Sony fera ainsi revenir sa nouvelle licence phare avec Horizon Zero Dawn Remastered, version améliorée de la PS5 qui proposait notamment de meilleurs graphismes et effets de lumière. Voici sans plus attendre les trois jeux du PS Plus Extra d'avril 2026 dévoilés à l'avance :

Horizon Zero Dawn Remastered

The Crew Motorfest

Football Manager 26 Console

Bande-annonce en anglais de la tête d'affiche du PS Plus Extra d'avril 2026

Les sorties du catalogue d'avril 2026

Rappelons que ceci n’est qu’un échantillon des jeux à venir dans le service. D’autres productions seront révélées au moment de l’annonce officielle, qui devrait donc bien avoir lieu cet après-midi. Les nouveautés du PS Plus Extra et Premium seront ainsi disponibles à compter du mardi 21 avril 2026. C'est également à cette date que Sony fera son ménage mensuel en supprimant plusieurs titres du PS Plus Extra, à savoir :

Dave the Diver

Disaster Report 4

EA Sports PGA Tour

Lost Records Bloom & Rage full game

SPITLINGS

Towerfall Ascension

Source : Billbil-Kun