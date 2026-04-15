Avant l’annonce officielle du programme du PS Plus Extra et Premium d’avril 2026, les jeux du mois ont été officiellement dévoilés, et il y a une grosse exclusivité dans le lot.

Les rumeurs autour d’un State of Play se font de plus en plus insistantes. La rumeur court que Sony tiendra une conférence orientée sur la PS5 cette semaine, sans que les insiders fiables ne puissent le confirmer avec certitude. L’annonce des nouveautés du PS Plus Extra et Premium d’avril 2026, prévue pour cet après-midi pourrait être un indice de taille pour confirmer, ou non, ces bruits de couloir. L’éditeur japonais a en effet pour habitude de retarder les annonces autour de son service lorsqu’un State of Play va pointer le bout de son nez. Et comme les leaks le laissaient présager, le rendez-vous était bien calé pour cet après-midi, voici les jeux PS Plus Extra et Premium d’avril 2026.

Les jeux PS Plus Extra d'avril 2026 officiellement dévoilés

Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, c’est une nouvelle fois à Billbil-Kun que l’on devait la primeur de l’information. Le datamineur français a repris du service ces derniers mois, pour nous livrer systématiquement un aperçu de ce qui attend les abonnés PlayStation Plus. Le programme du PS Plus Extra et Premium d'avril 2026 n'a pas dérogé à la règle, le leaker ayant dévoilé les trois grandes têtes d'affiche du mois à l'avance. Il faudra ainsi compter sur une exclusivité PlayStation monstrueuse, un jeu de course apprécié et un soupçon de football et de simulation. Après avoir retiré Horizon Forbidden West du catalogue, Sony fera ainsi revenir sa nouvelle licence phare avec Horizon Zero Dawn Remastered, version améliorée de la PS5 qui proposait notamment de meilleurs graphismes et effets de lumière. Voici sans plus attendre tous les jeux du PS Plus Extra d'avril 2026 :

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4

Football Manager 26 Console | PS5

Warriors: Abyss | PS5, PS4

Squirrel with a Gun | PS5

The Casting of Frank Stone | PS5

Monster Train | PS5

Les sorties du catalogue d'avril 2026

Rappelons que les nouveautés du PS Plus Extra et Premium seront ainsi disponibles à compter du mardi 21 avril 2026. C'est également à cette date que Sony fera son ménage mensuel en supprimant plusieurs titres du service, à savoir :

Dave the Diver

Disaster Report 4

EA Sports PGA Tour

Lost Records Bloom & Rage full game

SPITLINGS

Towerfall Ascension

Voici les jeux PS Plus Premium d'avril 2026

Comme toujours, les membres du PlayStation Plus Premium pourront profiter d’un, ou plusieurs, classiques supplémentaires dans le cadre de leur abonnement. Une offre qui s’est réduite à peau de chagrin dernièrement, et ce mois-ci ne fera pas exception. Voici la nouveauté réservée aux membres du PS Plus Premium en avril 2026 :

Wild Arms 4 | PS5, PS4

Source : PS Blog