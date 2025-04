Cette fois, c’est la bonne ! Tous les jeux du PS Plus Extra d’avril 2025 sont désormais disponibles dans leur intégralité. De quoi bien profiter et se faire plaisir sur votre console PlayStation.

Les abonnements comme Prime Gaming ou le Xbox Game Pass sont souvent l’occasion parfaite de découvrir de nouveaux jeux sans frais supplémentaires. Et le PS Plus Extra ne fait pas exception. D’ailleurs, les sorties d’avril 2025 sont actuellement toutes disponibles dans leur intégralité.

Les sorties d'avril 2025 du PS Plus Extra sont dispo !

Difficile de passer à côté de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Grosse star du PS Plus Extra ce mois-ci. Véritable succès commercial à sa sortie, le jeu vous plonge dans un immense monde ouvert situé dans l’univers d’Harry Potter. Entre exploration, magie et vie à Poudlard, le titre s’impose comme la grosse tête d’affiche de cette sélection PS Plus Extra d’avril.

À ses côtés, Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 propose une expérience bien plus intimiste et narrative. Ce jeu d’aventure signé par les créateurs de Life is Strange continue de développer son histoire émotive, en misant sur des personnages attachants et des choix scénaristiques forts. Notez que comme il s'agit d'une sortie day one sur le PS Plus Extra & Premium, le jeu ne sera disponible qu'à son lancement, le 15 avril 2025 à 18h00. Impossible également de ne pas mentionner l'excellent Blue Prince, qui est actuellement le jeu le mieux noté de l'année sur Metacritic.

Les amateurs de FPS peuvent aussi se réjouir avec le retour de Battlefield 1. Cet épisode plébiscité vous replonge au cœur de la Première Guerre mondiale, avec ses batailles épiques et ses environnements impressionnants. Même plusieurs années après sa sortie, le jeu conserve une très belle popularité grâce à ses modes multijoueurs intenses et sa mise en scène immersive. Voici sans plus attendre tous les nouveaux jeux du PS Plus Extra d'avril 2025 :

Blue Prince 10 avril

10 avril EA Sports PGA Tour 10 avril

10 avril Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard – PS4, PS5 15 avril

15 avril Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 – PS5 15 avril

15 avril Battlefield 1 – PS4 15 avril

15 avril PlateUp! – PS4, PS5 15 avril

15 avril Alone in the Dark 2 – PS4, PS5 15 avril

15 avril War of the Monsters – PS4, PS5 15 avril

Les jeux PlayStation Plus Premium d'avril 2025

Enfin, les abonnés PS Plus Premium pourront également se faire plaisir avec deux jeux aux saveurs rétro. Alone in the Dark 2 propose une ambiance horrifique plus axée sur l’exploration et l’enquête, fidèle à l’esprit de la saga culte. Tandis que War of the Monsters, jeu de combat en 3D issu de l’époque PS2, permet de s’affronter dans des décors destructibles avec des créatures géantes. Un bon mélange de nostalgie et de défouloir immédiat.

Source : PlayStation