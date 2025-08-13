PlayStation vient de lever le voile sur l’ensemble des nouveautés du PlayStation Plus Extra et Premium d’août 2025. Un nouveau mois en fanfare après les 15 ans du service ?

Retour à la normale pour le PlayStation Plus. Le mois de juillet a été des plus particuliers cette année, puisque Sony célébrait le quinzième anniversaire de son service d’abonnement. Le constructeur a marqué cette date d'une pierre blanche en offrant de très bons jeux à tous les abonnés, quand les membres du PS Plus Extra et Premium ont particulièrement été gâtés, avec un certain Cyberpunk 2077 en tête d’affiche. La firme nippone avait sorti le grand jeu et on demandait qui aurait la lourde tâche de succéder à ce line-up particulièrement solide. On a désormais la réponse, puisque PlayStation vient de dévoiler les nouveaux jeux du PS Plus Extra et Premium d’aout 2025.

Les jeux PS Plus Extra d'aout 2025

Après l’effet de surprise, le PlayStation Plus revient donc à ses bonnes vieilles habitudes. A partir de la semaine prochaine, une dizaine de nouvelles productions viendront donc enrichir le catalogue des deux offres. Réglé comme une montre, l’éditeur a donc dévoilé l’ensemble des nouveaux qui seront disponibles prochainement avec le PS Plus Extra et Premium d'août 2025. Comme prévu, il ne fallait pas s’attendre à une fournée aussi impressionnante que celle du mois précédent, mais elle n’en reste pas moins qualitative avec des titres de bonne facture. Voici sans plus attendre les nouveaux jeux du PS Plus Extra d’aout 2025.

Mortal Kombat 1 | PS5

Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4

Sword of the Sea | PS5

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4

Unicorn Overlord | PS5, PS4

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4

Indika | PS5

Harold Halibut | PS5

Coral Island | PS5

Les sorties du PlayStation Plus Extra d'août 2025

Les nouveaux jeux du PS Plus Extra et Premium d’aout 2025 seront donc disponibles dans le catalogue dès le 19 août 2025 aux alentours de 11h. C'est aussi à cette même date que certains titres disparaîtront du catalogue. Une vague de départs qui sera marquée par des poids lourds, à l’instar de The Witcher 3 Wild Hunt ou Star Wars Jedi Survivor. Voici la liste complète des sorties du PS PLus Extra et Premium du mois :

Bugsnax

EA Sports UFC 5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

RIDE 5

Star Wars Jedi: Survivor

Sword Art Online: Alicization Lycoris

SAO: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

SAO: Last Recollection

Sword Art Online: Lost Long

The Witcher 3: Wild Hunt

Top Spin 2K25

Vacation Simulator

Wild Hearts

Les nouveautés PS Plus Premium d'août 2025

Comme toujours, les abonnés au PlayStation Plus Premium auront le droit à quelques jeux supplémentaires, et comme toujours ils se comptent sur les doigts de la main. Les derniers mois étaient assez faiblards, mais cette fois ça frappe fort. Voici le programme du PS Plus Premium d’aout 2025 :

Resident Evil 2 | PS5, PS4

Resident Evil 3: Nemesis | PS5, PS4

Source : PSBlog