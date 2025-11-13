Petite surprise de ce jeudi soir. Le PlayStation Plus Extra a d’ores et déjà annoncé l’un de ses premiers jeux et c’est l’un des monuments du jeu vidéo.

Les annonces concernant le PlayStation Plus s’enchaînent. Moins de 24 heures après avoir levé le voile sur les nouveautés du PS Plus Extra et Premium de novembre 2025, Sony a créé la surprise en dévoilant l'un des premiers jeux de son offre pour le mois prochain. Un titre considéré comme un véritable chef d'œuvre, qui a définitivement marqué l’histoire du jeu vidéo.

Un premier jeu annoncé pour le PS Plus Extra en décembre 2025

La collaboration entre Rockstar et Sony continue de faire des étincelles. Dès la semaine prochaine, les abonnés des deux formules les plus conséquentes du PlayStation Plus pourront (re)découvrir GTA 5, qui fera son grand retour dans le catalogue après une “courte” absence. Mais ce n’est pas tout. Les deux géants du jeu vidéo vont récidiver dès le mois prochain. A la surprise générale, Rockstar Games vient en effet d’annoncer que Red Dead Redemption sera l’un des premiers jeux du PS Plus Extra et Premium de décembre 2025. La grande nouveauté ? Il s’agira de la version native PS5, fraîchement annoncée par le studio.

Cette nouvelle version de Red Dead Redemption proposera une expérience légèrement raffinée notamment avec une résolution en 4K, un framerate stable à 60 fps, et le support du HDR. Une mise à niveau gratuite vers la version PS5 sera d’ailleurs proposée aux joueurs ayant déjà acheté le titre sur PS4, et ce, dès sa sortie le 2 décembre 2025. C’est exceptionnellement aussi à cette date que RDR rejoindra le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Avec ce voyage marquant dans le Far West, les abonnés seront plus que gâtés.

En attendant l’arrivée de Red Dead Redemption, les abonnés du PS Plus Extra et Premium pourront découvrir de nouveaux jeux dès le 18 novembre 2025, notamment avec Pacific Drive et Still Wakes the Deep. Pour rappel, voici la liste complète des nouveautés qui arrivent :

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

Pacific Drive | PS5

Still Wakes the Deep | PS5

Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

The Talos Principle 2 | PS5

Monster Jam Showdown | PS5, PS4

MotoGP 25 | PS5, PS4

Source : Rockstar