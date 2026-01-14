Après les leaks, l’heure est à l’officialisation. Dans la soirée du 13 janvier 2026, les premiers noms du line-up du PS Plus Extra et Premium de janvier 2026 avaient été dévoilés. Nous avons désormais la liste complète.

L’année ne commence pas spécialement sur les starting blocks pour les abonnés PS Plus. Encore une fois, la sélection Essential, autrement dit les trois jeux gratuits offerts à l’ensemble des abonnés, peine à convaincre. Si Disney Epic Mickey: Rebrushed, Need for Speed Unbound et surtout Core Keeper sont de très bonnes productions dans leur genre, elles ne sont pas au goût d’une majorité d’abonnés. La plupart d’entre eux pourront cependant profiter d’une dizaine de jeux supplémentaires dans le cadre de leur abonnement au PS Plus Extra ou Premium. Les têtes d’affiche du line-up de janvier 2026 avaient déjà fuité, mais l’heure est maintenant à l’officialisation.

Quels sont les jeux PS Plus Extra de janvier 2026 ?

Feignez la surprise. Hier soir, notre datamineur national BillBil-Kun dévoilait avec un peu d’avance les grandes lignes du programme du PS Plus Extra et Premium de janvier 2026. Des informations depuis confirmées par Sony, qui en a profité pour lever le voile sur les derniers titres manquants. En tête d’affiche ce mois-ci, on retrouve donc Resident Evil Village, huitième épisode de la saga, et sa mascotte iconique Lady Dimitrescu. Lo’ccasion parfaite pour faire ses devoirs avant l’arrivée de Resident Evil 9, attendue le 27 février 2026 sur consoles et PC. Changement total d’ambiance avec Like a Dragon Infinite Wealth, deuxième épisode à embrasser pleinement la formule RPG de la saga Yakuza, et surtout le premier à quitter le Japon. Direction Hawaï, ses plages, ses centres commerciaux démesurés et sa pègre locale avec le PS Plus Extra et Premium de janvier 2026.

Ces deux poids lourds s’accompagnent évidemment d’autres très bons jeux dans leur registre, à l’image de Expeditions A MudRunner Game pour les amateurs de conduite tout-terrain, ou encore The Exit 8, pépite indépendante devenue incontournable. Voici sans plus attendre la liste complète des jeux PS Plus Extra de janvier 2026 :

Resident Evil Village (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Expeditions: A MudRunner Game (PS5 /PS4)

(PS5 /PS4) A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

(PS5) The Exit 8 (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) art of rally (PS5 /PS4)

(PS5 /PS4) Darkest Dungeon II | PS5, PS4

| PS5, PS4 A Little to the Left | PS5, PS4

Quels sont les jeux PlayStation Plus Premium de janvier 2026 ?

Comme toujours, les membres du PS+ Premium seront gratifiés de quelques classiques supplémentaires, dont les listes se réduisent à peau de chagrin chaque mois. Là encore aucune surprise puisque la licence ajoutée exclusivement pour les membres de la formule la plus chère était déjà connus. Voici le programme du PS Plus Premium de janvier 2026 :

Ridge Racer

Source : PSBlog